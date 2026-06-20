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【6/22】ベルギーvsイランの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

ベルギー 対 イラン
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FIFAワールドカップ グループG第2節、ベルギーvsイランの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループG第2節となるベルギーvsイランの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ベルギーvsイラン｜キックオフ時間

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ベルギーvsイラン｜チームニュース＆予想スタメン

ベルギー vs イラン 予想スタメン

ベルギーHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestIRN
1
ティボー・クルトワ
15
トーマス・ムニエ
25
ネイサン・ノイ
5
マキシム・デ・カイペル
4
ブランドン・メシェレ
11
ジェレミー・ドク
8
ユーリ・ティーレマンス
20
ハンス・ヴァナケン
7
ケヴィン・デ・ブライネ
14
ドディ・ルケバキオ
9
ロメル・ルカク
1
アリレザ・サファル・ベイランヴァンド
5
ミラド・モハマディ
4
ショジャー・ハリルザデ
19
アリ・ネマティ
23
ラミン・レザイーアン
8
モハマド・モヘビ
14
サマン・ゴドス
10
メフディ・ガエディ
6
サイード・エザトラヒ
20
シャフリヤールモガンロウ
9
メフディ・タレミ

4-4-2

IRNAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リュディ・ガルシア

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アミール・ガレノイー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

初戦ではエジプトとドローに終わったベルギー。だが、スロースタートを考えればそれほど悪い初戦ではなかっただろう。エジプト戦ではジェレミー・ドクに頼るシーンも多く、サイドバックなどに変化を加え、次節に挑む可能性が考えられる。また、ロメル・ルカクはベンチから出場してすぐにインパクトを残したが、長期間試合を欠場していたため、まだ先発できるほどコンディションが整っていないのは明らかだ。イラン戦ではさらに30～40分プレーさせるべきだが、ガルシア監督は先発にフェルナンデス・パルドを起用することもできるだろう。

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ベルギー
BEL
イラン crest
イラン
IRN

アメリカへの滞在が許されず、試合後にはメキシコのベースキャンプに戻らなければならないイラン。不利な状況の中、初戦はニュージーランドと2-2の打ち合いを演じた。それでも、ピッチ上に目を向ければ、メフディ・タレミやモハメド・モヘビといった選手が存在感を示し、勇気を与えるパフォーマンスを見せている。ベルギー戦もロサンゼルスで行われるため、再び渡航して試合をしてからのとんぼ返りを余儀なくされる予定。厳しい戦いを強いられるなか、国内に希望をもたらすことはできうか。

両チームの近況

BEL
-直近成績

ゴールを許す
14/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

IRN
-直近成績

ゴールを許す
13/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位

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