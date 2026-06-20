【6/22】ベルギーvsイランの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループGではベルギーとイランが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループG第2節となるベルギーvsイランの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ベルギーvsイラン｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 G Los Angeles Stadium

ベルギーvsイラン｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 2 ゼノ・デバスト 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

初戦ではエジプトとドローに終わったベルギー。だが、スロースタートを考えればそれほど悪い初戦ではなかっただろう。エジプト戦ではジェレミー・ドクに頼るシーンも多く、サイドバックなどに変化を加え、次節に挑む可能性が考えられる。また、ロメル・ルカクはベンチから出場してすぐにインパクトを残したが、長期間試合を欠場していたため、まだ先発できるほどコンディションが整っていないのは明らかだ。イラン戦ではさらに30～40分プレーさせるべきだが、ガルシア監督は先発にフェルナンデス・パルドを起用することもできるだろう。

アメリカへの滞在が許されず、試合後にはメキシコのベースキャンプに戻らなければならないイラン。不利な状況の中、初戦はニュージーランドと2-2の打ち合いを演じた。それでも、ピッチ上に目を向ければ、メフディ・タレミやモハメド・モヘビといった選手が存在感を示し、勇気を与えるパフォーマンスを見せている。ベルギー戦もロサンゼルスで行われるため、再び渡航して試合をしてからのとんぼ返りを余儀なくされる予定。厳しい戦いを強いられるなか、国内に希望をもたらすことはできうか。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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