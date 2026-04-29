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Kyoya Saito

アーセナル指揮官、アトレティコ戦のPK取り消しに怒り「理解できないし非常に腹立たしい」

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アトレティコ・マドリー 対 アーセナル
アトレティコ・マドリー

【欧州・海外サッカー ニュース】アーセナルはアトレティコとドロー。

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アーセナルのミケル・アルテタ監督が不満を漏らした。『TNTスポーツ』が伝えている。

アーセナルは29日、チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でアトレティコ・マドリーと対戦。PKで先制するも、後半にPKで追いつかれる。直後にエベレチ・エゼが倒されPK判定となるも、VARで覆り取り消しに。試合は1-1のドローで終了している。

アルテタは「選手たちと話し、2点目のPK判定が覆された件について理解しようとしている。あれはルール違反だったし、理解できない。非常に腹立たしい。明らかな接触があった。審判が判定を下したのだから、13回も映像を見返しても覆すことはできない。誤った判定であり、試合の流れを変えてしまった」と怒りを示した。

さらに、アトレティコのPKについても「それはルールであり、彼らはこれまで一貫してそのルールを適用してきた。それについては何も言うことはない。私が言わなければならないのは、PK判定についてだ」と述べた。

また、ヴィクトル・ギェケレシュは「どちらのPKも見ていないので何とも言えないが、それがサッカーというもの。2度目のPK（エゼへのPK）が取り消された理由はわからない。接触があったように見えたが、審判の判断だ」と話すにとどめた。

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