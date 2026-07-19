敗戦のアルゼンチン、決勝で枠内シュートゼロ…「最高のチームが勝った」「サッカー界にとって良いこと」

スペインがアルゼンチンを圧倒し、ワールドカップを制した。

ワールドカップ決勝ではスペインが試合を通じてボールを支配。ゴールこそ奪えなかったが、退場者を出したアルゼンチンを相手に120分間で20本のシュートを浴びせた。枠内シュートゼロ（シュート2本）のアルゼンチンから、延長後半にフェラン・トーレスがゴールを挙げ、1-0と勝利をもぎ取った。

クリス・サットン氏は『BBC』で「はっきり言っておこう。最強のチームが勝った。大会最強のチームが勝ったのだ。最も巧みで、最も滑らかで、最も粘り強い、スペインだ。本当に素晴らしい。彼らはそれに値する」とスペインを称賛し、こう続けた。

「彼らはこれまでも、そしてこれからも最高のチームだ。アルゼンチンの闘志や根性、そして粘り強さには感服するが、今日の勝利はサッカー界にとって良いことだ。もしアルゼンチンが今日勝っていたら、とんでもない不当な結果になっていただろう」

『スカイスポーツ』のアダム・ベイト氏は「8試合で失点はわずか1点、大会を通して一度もリードを許さず、終始サッカーを支配した。アルゼンチンを圧倒した。欧州王者でありながら、ワールドカップ王者でもある。まさにふさわしい結果だ」と称えた。

また、『スカイスポーツ』のカラム・ビショプ氏も「この結果はサッカーにとって勝利とは言えないが、安堵感は覚える。アルゼンチンは決勝でシュートを1本も枠内に飛ばすことなく終わった。最高のチームが勝ったのだ。イングランドは準決勝での惨敗で大会に大きな損害を与えた」と総括している。