王者アルゼンチン、W杯予備登録メンバーを発表！38歳メッシやフリアンら選出…ディバラは外れる

アルゼンチン代表は、2026年FIFAワールドカップの予備登録メンバーリストを発表した。

前回のカタール大会で優勝を達成し、アメリカ・メキシコ・カナダの3カ国共催となる今大会に王者として挑むアルゼンチン。南米予選も首位で突破、FIFAランキングも3位につける優勝候補筆頭のチームだが、11日にAFA（アルゼンチンサッカー協会）がワールドカップの予備登録メンバー55名を発表した。

未だはっきりと大会の出場を明言していなかった主将リオネル・メッシだが、今回FIFAに提出された予備登録メンバー入り。その他、エミリアーノ・マルティネスやニコラス・オタメンディ、エンソ・フェルナンデス、アレクシス・マクアリスター、フリアン・アルバレスといった主力も名を連ねている。また、負傷離脱中のクリスティアン・ロメロらも予備登録メンバーに入った。一方で、パウロ・ディバラは選外となっている。

グループJに入ったアルゼンチンは、16日の初戦でアルジェリアと対戦。その後22日にオーストリア、27日にヨルダンと対戦する。

■アルゼンチン代表：ワールドカップ予備登録メンバーリスト

▽GK

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ）

ヘロニモ・ルジ（マルセイユ）

フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）

ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス）

ファクンド・カンベセス（ラシン・クラブ）

サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）

▽DF

アグスティン・ヒアイ（パルメイラス）

ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）

ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー）

ニコラス・カパルド（ハンブルガーSV）

ケビン・マクアリスター（ユニオン・サン＝ジロワーズ）

ルーカス・マルティネス・クアルタ（リーベル・プレート）

マルコス・セネシ（ボーンマス）

リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）

ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ）

ヘルマン・ペッセージャ（リーベル・プレート）

レオナルド・バレルディ（マルセイユ）

クリスティアン・ロメロ（トッテナム）

ラウタロ・ディ・ジョージョ（ボカ・ジュニアーズ）

ザイド・ロメロ（ヘタフェ）

ファクンド・メディナ（マルセイユ）

マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）

ニコラス・タグリアフィコ（リヨン）

ガブリエル・ロハス（ラシン・クラブ）

▽MF

マキシモ・ペローネ（コモ）

レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）

ギド・ロドリゲス（バレンシア）

アニバル・モレノ（リーベル・プレート）

ミルトン・デルガド（ボカ・ジュニアーズ）

アラン・バレラ（ポルト）

エセキエル・フェルナンデス（レヴァークーゼン）

ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ）

エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン）

エンソ・フェルナンデス（チェルシー）

アレクシス・マクアリスター（リヴァプール）

ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス）

ニコラス・ドミンゲス（ノッティンガム・フォレスト）

エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ）

バレンティン・バルコ（ストラスブール）

▽FW

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）

ニコラス・パス（コモ）

フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリー）

ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー）

トマス・アランダ（ボカ・ジュニアーズ）

ニコラス・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー）

アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）

ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー）

マティアス・スーレ（ローマ）

クラウディオ・エチェベリ（ジローナ）

ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ）

サンティアゴ・カストロ（ボローニャ）

ラウタロ・マルティネス（インテル）

ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス）

フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）

マテオ・ペジェグリーノ（パルマ）