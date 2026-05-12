王者アルゼンチン、W杯予備登録メンバーを発表！38歳メッシやフリアンら選出…ディバラは外れる

アルゼンチン代表は、2026年FIFAワールドカップの予備登録メンバーリストを発表した。
前回のカタール大会で優勝を達成し、アメリカ・メキシコ・カナダの3カ国共催となる今大会に王者として挑むアルゼンチン。南米予選も首位で突破、FIFAランキングも3位につける優勝候補筆頭のチームだが、11日にAFA（アルゼンチンサッカー協会）がワールドカップの予備登録メンバー55名を発表した。
未だはっきりと大会の出場を明言していなかった主将リオネル・メッシだが、今回FIFAに提出された予備登録メンバー入り。その他、エミリアーノ・マルティネスやニコラス・オタメンディ、エンソ・フェルナンデス、アレクシス・マクアリスター、フリアン・アルバレスといった主力も名を連ねている。また、負傷離脱中のクリスティアン・ロメロらも予備登録メンバーに入った。一方で、パウロ・ディバラは選外となっている。
グループJに入ったアルゼンチンは、16日の初戦でアルジェリアと対戦。その後22日にオーストリア、27日にヨルダンと対戦する。
■アルゼンチン代表：ワールドカップ予備登録メンバーリスト
▽GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ）
フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）
ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス）
ファクンド・カンベセス（ラシン・クラブ）
サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）
▽DF
アグスティン・ヒアイ（パルメイラス）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー）
ニコラス・カパルド（ハンブルガーSV）
ケビン・マクアリスター（ユニオン・サン＝ジロワーズ）
ルーカス・マルティネス・クアルタ（リーベル・プレート）
マルコス・セネシ（ボーンマス）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ）
ヘルマン・ペッセージャ（リーベル・プレート）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム）
ラウタロ・ディ・ジョージョ（ボカ・ジュニアーズ）
ザイド・ロメロ（ヘタフェ）
ファクンド・メディナ（マルセイユ）
マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン）
ガブリエル・ロハス（ラシン・クラブ）
▽MF
マキシモ・ペローネ（コモ）
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）
ギド・ロドリゲス（バレンシア）
アニバル・モレノ（リーベル・プレート）
ミルトン・デルガド（ボカ・ジュニアーズ）
アラン・バレラ（ポルト）
エセキエル・フェルナンデス（レヴァークーゼン）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ）
エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー）
アレクシス・マクアリスター（リヴァプール）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス）
ニコラス・ドミンゲス（ノッティンガム・フォレスト）
エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ）
バレンティン・バルコ（ストラスブール）
▽FW
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）
ニコラス・パス（コモ）
フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリー）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー）
トマス・アランダ（ボカ・ジュニアーズ）
ニコラス・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー）
アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー）
マティアス・スーレ（ローマ）
クラウディオ・エチェベリ（ジローナ）
ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ）
サンティアゴ・カストロ（ボローニャ）
ラウタロ・マルティネス（インテル）
ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）
マテオ・ペジェグリーノ（パルマ）