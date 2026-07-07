メッシ「このチームは決して諦めない」。アルゼンチン指揮官「何度も挑戦する姿には鳥肌が立つ」

アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシがチームに手応えを語っている。『ラ・ナシオン』が伝えた。

アルゼンチンは7日、ワールドカップラウンド16でエジプトと対戦。2点を先行されるも、後半に3ゴールを奪って逆転勝利。メッシはPKを失敗するも、1ゴール・1アシストを記録し、マン・オブ・ザ・マッチに選出される活躍を見せた。

試合後には涙を流したメッシは「今回も苦戦したが、ワールドカップですからどの試合も接戦になるので、とても嬉しい」と喜び、こう続けた。

「全員にとって安堵の瞬間だった。2点ビハインドから逆転するのは簡単ではないが、このチームは決して諦めず、最後まで戦い続けた。クティ（ロメロ）のゴールが早い段階で決まったのは幸運だった。おかげで逆転することができ、90分で勝利を手にすることができた。今日のこのチームの活躍は信じられないほど素晴らしいもので、僕らのプレーを皆さんが引き続き楽しんでくれることをとても嬉しく思う」

また、リオネル・スカローニ監督はメッシについて「メッシは素晴らしいお手本だ。彼は本当に素晴らしい。何度も挑戦する姿には鳥肌が立つ。彼は代表チームでプレーしたいと願う子供たちの道しるべとなる。困難な状況に直面した時こそ、私たちは全力を尽くす。それが私たちアルゼンチン人の精神だ」と称えた。