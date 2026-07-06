【7/8】アルゼンチンvsエジプトの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド16ではアルゼンチンとエジプトが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド16となるアルゼンチンvsエジプトの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アルゼンチンvsエジプト｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Atlanta Stadium

アルゼンチンvsエジプト｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 13 アハメド・アブ・エル・フォトー

試合の見どころ

リオネル・メッシ対モハメド・サラーの対決は、火曜日の夜、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われる2026年ワールドカップ決勝トーナメント1回戦、アルゼンチン対エジプト戦で注目を集める。

リオネル・スカローニ率いるアルゼンチンは、意気消沈したカーボベルデを破り、勝ち進んだ。カーボベルデはアルゼンチンのゴールに16本のシュートを放ったものの、アルビセレステの120分間の圧倒的な強さを打ち破ることはできなかった。 ワールドカップ全大会を通して延長戦に強いアルゼンチンは、90分を超えた12試合のうち10試合で勝利を収めており、PK戦なしで4勝、PK戦で6勝を挙げている。前回王者アルゼンチンが決勝トーナメント1回戦でエジプトを破ることができれば、次にアルゼンチンの優勝への脅威となるのはスイスかコロンビアのどちらかだろう。アルゼンチンは過去9回のワールドカップ決勝トーナメント1回戦で7勝を挙げており、その中で敗退したのは1994年と2018年のみである。

ノックアウトステージのベテランから初心者まで、エジプトの先駆的な2026年代表チームは、92年ぶりにファラオをワールドカップのベスト16に導いたが、それは史上初めて真の実力によるものだった。1934年のエジプト代表チームは、わずか16チームしか参加しなかった第2回ワールドカップで、いきなり決勝トーナメントに進出した。グループリーグでの初優勝に続き、今回はアーリントンでさらに歴史的な勝利を収めた。 気迫あふれるオーストラリア代表との激戦はPK戦までもつれ込んだが、エジプトはPKを100％成功させた。これはサラーの大胆なパネンカキックのおかげもあった。一方、サッカールーズのディフェンダー、ハリー・サウターとルーカス・ヘリントンは共にPKを大きく外し、エジプトが勝ち進んだ。サラーの涙はエジプトにとって全てを物語っていた。エジプトは今、現世界王者との対戦を前に、守備の穴を埋めることに全力を注いでおり、感情は脇に置いている。ホッサム・ハッサン監督率いるチームは、それまで3試合連続で無失点を記録していたが、これで6試合連続で少なくとも1失点を喫している。

両チームの近況

両チームの対戦成績

ARG Last match EGY 1 Win 0 引分け 0 勝利 エジプト 0 - 2 アルゼンチン 2 得点 0 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 0/1

順位

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