W杯新ルールで初の退場者…パラグアイMF、口元を隠しながらの発言でレッドカード

パラグアイ代表MFミゲル・アルミロンは、FIFAワールドカップ2026で採用された新ルールで一発退場となった。





19日に行われたグループD第2節で、トルコと対戦したパラグアイ。開始2分にマティアス・ガラルサの見事なミドルシュートで先制に成功すると、両チームがヒートアップする展開の中でリードを保ちながら前半アディショナルタイムを迎えていた。





しかし、ファールで試合が止まったタイミングで、アルミロンがトルコDFメルト・ミュルドゥルに対して口元を覆いながら声をかけると、ミュルドゥルが反応。そしてVARオンフィールドレビューが行われた結果、アルミロンにはレッドカードが提示されている。









国際サッカー評議会（IFAB）は4月、差別的発言を隠す目的で手やユニフォームで口を覆う行為を厳罰化。口を隠しながら発言した選手にはレッドカードを提示することを決定していた。アルミロンは、今大会の新ルールで初の退場者となっている。





この口を覆いながら発言する行為の厳罰化は、今年2月に行われたチャンピオンズリーグのベンフィカ対レアル・マドリーの一戦が発端に。ベンフィカFWジャンルカ・プレスティアーニがレアル・マドリーFWヴィニシウス・ジュニオールに対してシャツで口元を隠しながら声をかけると、ヴィニシウスが差別的発言があったと主張。プレスティアーニは最終的に6試合の出場停止処分を受けている。