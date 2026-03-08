「第98回選抜高等学校野球大会(2026年センバツ高校野球)」が、。
本記事では、センバツ高校野球の試合日程やプレイボール時刻、結果、視聴方法を紹介する。
センバツ高校野球の試合日程・開始時間
阪神甲子園球場で行われる2026年のセンバツ高校野球は、3月19日(木)に開幕。32校が1回戦から一発勝負のトーナメント形式で戦い、3月31日(火)には決勝戦が行われる。
全試合の日程およびプレイボール時間は以下の通り。
※対戦カードは3月6日(金)の組み合わせ抽選会で決定。
【1回戦】
|試合日
|No.
|プレイボール
|対戦カード
|2026/3/19(木)
|1
|10:30
|帝京（東京） vs 沖縄尚学（沖縄）
|2
|13:00
|阿南光（徳島） vs 中京大中京（愛知）
|3
|15:30
|八戸学院光星（青森） vs 崇徳（広島）
|2026/3/20(金)
|4
|9:00
|滋賀学園（滋賀） vs 長崎西（長崎）
|5
|11:30
|横浜（神奈川） vs 神村学園（鹿児島）
|6
|14:00
|花巻東（岩手） vs 智弁学園（奈良）
|2026/3/21(土)
|7
|9:00
|東洋大姫路（兵庫） vs 花咲徳栄（埼玉）
|8
|11:30
|高知農（高知） vs 日本文理（新潟）
|9
|14:00
|北照（北海道） vs 専大松戸（千葉）
|2026/3/22(日)
|10
|9:00
|神戸国際大付（兵庫） vs 九州国際大付（福岡）
|11
|11:30
|近江（滋賀） vs 大垣日大（岐阜）
|12
|14:00
|山梨学院（山梨） vs 長崎日大（長崎）
|2026/3/23(月)
|13
|9:00
|東北（宮城） vs 帝京長岡（新潟）
|14
|11:30
|高川学園（山口） vs 英明（香川）
|15
|14:00
|三重（三重） vs 佐野日大（栃木）
|2026/3/24(火)
|16
|9:00
|熊本工（熊本） vs 大阪桐蔭（大阪）
【2回戦】
|試合日
|No.
|プレイボール
|対戦カード
|2026/3/24(火)
|17
|11:30
|1の勝者 vs 2の勝者
|18
|14:00
|3の勝者 vs 4の勝者
|2026/3/25(水)
|19
|9:00
|5の勝者 vs 6の勝者
|20
|11:30
|7の勝者 vs 8の勝者
|21
|14:00
|9の勝者 vs 10の勝者
|2026/3/26(木)
|22
|9:00
|11の勝者 vs 12の勝者
|23
|11:30
|13の勝者 vs 14の勝者
|24
|14:00
|15の勝者 vs 16の勝者
【準々決勝】
|試合日
|No.
|プレイボール
|対戦カード
|2026/3/27(金)
|25
|8:30
|17の勝者 vs 18の勝者
|26
|11:00
|19の勝者 vs 20の勝者
|27
|13:30
|21の勝者 vs 22の勝者
|28
|16:00
|23の勝者 vs 24の勝者
【準決勝】
|試合日
|No.
|プレイボール
|対戦カード
|2026/3/29(日)
|29
|11:00
|25の勝者 vs 26の勝者
|30
|13:30
|27の勝者 vs 28の勝者
【決勝】
|試合日
|No.
|プレイボール
|対戦カード
|2026/3/31(火)
|31
|12:30
|29の勝者 vs 30の勝者
センバツ高校野球の出場校・実績一覧
センバツ高校野球の出場校一覧は以下の通り。
|都道府県
|出場校
|出場実績
|北海道
|北照
|13年ぶり6回目
|青森
|八戸学院光星
|2年ぶり12回目
|岩手
|花巻東
|2年連続6回目
|宮城
|東北
|3年ぶり21回目
|栃木
|佐野日大
|12年ぶり5回目
|埼玉
|花咲徳栄
|6年ぶり6回目
|山梨
|山梨学院
|5年連続9回目
|千葉
|専大松戸
|3年ぶり3回目
|東京
|帝京
|16年ぶり15回目
|神奈川
|横浜
|2年連続18回目
|新潟
|帝京長岡
|初出場
|新潟
|日本文理
|12年ぶり6回目
|愛知
|中京大中京
|5年ぶり33回目
|岐阜
|大垣日大
|2年連続7回目
|三重
|三重
|8年ぶり14回目
|滋賀
|近江
|2年ぶり8回目
|滋賀
|滋賀学園
|2年連続4回目
|奈良
|智辯学園
|5年ぶり15回目
|大阪
|大阪桐蔭
|2年ぶり16回目
|兵庫
|神戸国際大付
|5年ぶり6回目
|兵庫
|東洋大姫路
|2年連続10回目
|広島
|崇徳
|33年ぶり4回目
|山口
|高川学園
|42年ぶり2回目
|香川
|英明
|3年ぶり4回目
|徳島
|阿南光
|2年ぶり3回目
|福岡
|九州国際大付
|4年ぶり4回目
|長崎
|長崎日大
|3年ぶり5回目
|熊本
|熊本工
|9年ぶり22回目
|鹿児島
|神村学園
|2年ぶり7回目
|沖縄
|沖縄尚学
|2年連続9回目
|21世紀枠(長崎)
|長崎西
|75年ぶり2回目
|21世紀枠(高知)
|高知農
|初出場
センバツ高校野球の視聴方法
センバツ高校野球は、「センバツLIVE!」で全試合ライブ配信を予定。「センバツLIVE!」は、『DAZN』『スポーツナビ』および『TVer』で無料視聴することが可能だ。
『DAZN』で視聴する場合、無料プラン(DAZN Freemium)に登録することで番組のお気に入り登録などの機能を用いてより快適に視聴することができる。
■「DAZN Freemium」の登録手順
- 「DAZN Freemium登録ページ」へとアクセス
- メールアドレスを入力して「次へ」
- 名前、メールアドレス、パスワードを設定して「次へ」
- アカウントの認証を行えば登録完了！
