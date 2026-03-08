Goal.com
Tsutomu Maeda

選抜高校野球大会2026(センバツ)の試合日程・結果・開始時間

「第98回選抜高等学校野球大会(2026年センバツ高校野球)」の試合日程およびプレイボール時間、結果、視聴方法を紹介。

「第98回選抜高等学校野球大会(2026年センバツ高校野球)」が、。

本記事では、センバツ高校野球の試合日程やプレイボール時刻、結果、視聴方法を紹介する。

センバツ高校野球の試合日程・開始時間

阪神甲子園球場で行われる2026年のセンバツ高校野球は、3月19日(木)に開幕。32校が1回戦から一発勝負のトーナメント形式で戦い、3月31日(火)には決勝戦が行われる。

全試合の日程およびプレイボール時間は以下の通り。

※対戦カードは3月6日(金)の組み合わせ抽選会で決定。

【1回戦】

試合日No.プレイボール対戦カード
2026/3/19(木)110:30帝京（東京） vs 沖縄尚学（沖縄）
213:00阿南光（徳島） vs 中京大中京（愛知）
315:30八戸学院光星（青森） vs 崇徳（広島）
2026/3/20(金)49:00滋賀学園（滋賀） vs 長崎西（長崎）
511:30横浜（神奈川） vs 神村学園（鹿児島）
614:00花巻東（岩手） vs 智弁学園（奈良）
2026/3/21(土)79:00東洋大姫路（兵庫） vs 花咲徳栄（埼玉）
811:30高知農（高知） vs 日本文理（新潟）
914:00北照（北海道） vs 専大松戸（千葉）
2026/3/22(日)109:00神戸国際大付（兵庫） vs 九州国際大付（福岡）
1111:30近江（滋賀） vs 大垣日大（岐阜）
1214:00山梨学院（山梨） vs 長崎日大（長崎）
2026/3/23(月)139:00東北（宮城） vs 帝京長岡（新潟）
1411:30高川学園（山口） vs 英明（香川）
1514:00三重（三重） vs 佐野日大（栃木）
2026/3/24(火)169:00熊本工（熊本） vs 大阪桐蔭（大阪）

【2回戦】

試合日No.プレイボール対戦カード
2026/3/24(火)1711:301の勝者 vs 2の勝者
1814:003の勝者 vs 4の勝者
2026/3/25(水)199:005の勝者 vs 6の勝者
2011:307の勝者 vs 8の勝者
2114:009の勝者 vs 10の勝者
2026/3/26(木)229:0011の勝者 vs 12の勝者
2311:3013の勝者 vs 14の勝者
2414:0015の勝者 vs 16の勝者

【準々決勝】

試合日No.プレイボール対戦カード
2026/3/27(金)258:3017の勝者 vs 18の勝者
2611:0019の勝者 vs 20の勝者
2713:3021の勝者 vs 22の勝者
2816:0023の勝者 vs 24の勝者

【準決勝】

試合日No.プレイボール対戦カード
2026/3/29(日)2911:0025の勝者 vs 26の勝者
3013:3027の勝者 vs 28の勝者

【決勝】

試合日No.プレイボール対戦カード
2026/3/31(火)3112:3029の勝者 vs 30の勝者

センバツ高校野球の出場校・実績一覧

センバツ高校野球の出場校一覧は以下の通り。

都道府県出場校出場実績
北海道北照13年ぶり6回目
青森八戸学院光星2年ぶり12回目
岩手花巻東2年連続6回目
宮城東北3年ぶり21回目
栃木佐野日大12年ぶり5回目
埼玉花咲徳栄6年ぶり6回目
山梨山梨学院5年連続9回目
千葉専大松戸3年ぶり3回目
東京帝京16年ぶり15回目
神奈川横浜2年連続18回目
新潟帝京長岡初出場
新潟日本文理12年ぶり6回目
愛知中京大中京5年ぶり33回目
岐阜大垣日大2年連続7回目
三重三重8年ぶり14回目
滋賀近江2年ぶり8回目
滋賀滋賀学園2年連続4回目
奈良智辯学園5年ぶり15回目
大阪大阪桐蔭2年ぶり16回目
兵庫神戸国際大付5年ぶり6回目
兵庫東洋大姫路2年連続10回目
広島崇徳33年ぶり4回目
山口高川学園42年ぶり2回目
香川英明3年ぶり4回目
徳島阿南光2年ぶり3回目
福岡九州国際大付4年ぶり4回目
長崎長崎日大3年ぶり5回目
熊本熊本工9年ぶり22回目
鹿児島神村学園2年ぶり7回目
沖縄沖縄尚学2年連続9回目
21世紀枠(長崎)長崎西75年ぶり2回目
21世紀枠(高知)高知農初出場

センバツ高校野球の視聴方法

センバツ高校野球は、「センバツLIVE!」で全試合ライブ配信を予定。「センバツLIVE!」は、『DAZN』『スポーツナビ』および『TVer』で無料視聴することが可能だ。

『DAZN』で視聴する場合、無料プラン(DAZN Freemium)に登録することで番組のお気に入り登録などの機能を用いてより快適に視聴することができる。

■「DAZN Freemium」の登録手順

  1. DAZN Freemium登録ページ」へとアクセス
  2. メールアドレスを入力して「次へ」
  3. 名前、メールアドレス、パスワードを設定して「次へ」
  4. アカウントの認証を行えば登録完了！

