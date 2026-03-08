「第98回選抜高等学校野球大会(2026年センバツ高校野球)」が、。

本記事では、センバツ高校野球の試合日程やプレイボール時刻、結果、視聴方法を紹介する。

センバツ高校野球の試合日程・開始時間

阪神甲子園球場で行われる2026年のセンバツ高校野球は、3月19日(木)に開幕。32校が1回戦から一発勝負のトーナメント形式で戦い、3月31日(火)には決勝戦が行われる。

全試合の日程およびプレイボール時間は以下の通り。

※対戦カードは3月6日(金)の組み合わせ抽選会で決定。

【1回戦】

試合日 No. プレイボール 対戦カード 2026/3/19(木) 1 10:30 帝京（東京） vs 沖縄尚学（沖縄） 2 13:00 阿南光（徳島） vs 中京大中京（愛知） 3 15:30 八戸学院光星（青森） vs 崇徳（広島） 2026/3/20(金) 4 9:00 滋賀学園（滋賀） vs 長崎西（長崎） 5 11:30 横浜（神奈川） vs 神村学園（鹿児島） 6 14:00 花巻東（岩手） vs 智弁学園（奈良） 2026/3/21(土) 7 9:00 東洋大姫路（兵庫） vs 花咲徳栄（埼玉） 8 11:30 高知農（高知） vs 日本文理（新潟） 9 14:00 北照（北海道） vs 専大松戸（千葉） 2026/3/22(日) 10 9:00 神戸国際大付（兵庫） vs 九州国際大付（福岡） 11 11:30 近江（滋賀） vs 大垣日大（岐阜） 12 14:00 山梨学院（山梨） vs 長崎日大（長崎） 2026/3/23(月) 13 9:00 東北（宮城） vs 帝京長岡（新潟） 14 11:30 高川学園（山口） vs 英明（香川） 15 14:00 三重（三重） vs 佐野日大（栃木） 2026/3/24(火) 16 9:00 熊本工（熊本） vs 大阪桐蔭（大阪）

【2回戦】

試合日 No. プレイボール 対戦カード 2026/3/24(火) 17 11:30 1の勝者 vs 2の勝者 18 14:00 3の勝者 vs 4の勝者 2026/3/25(水) 19 9:00 5の勝者 vs 6の勝者 20 11:30 7の勝者 vs 8の勝者 21 14:00 9の勝者 vs 10の勝者 2026/3/26(木) 22 9:00 11の勝者 vs 12の勝者 23 11:30 13の勝者 vs 14の勝者 24 14:00 15の勝者 vs 16の勝者

【準々決勝】

試合日 No. プレイボール 対戦カード 2026/3/27(金) 25 8:30 17の勝者 vs 18の勝者 26 11:00 19の勝者 vs 20の勝者 27 13:30 21の勝者 vs 22の勝者 28 16:00 23の勝者 vs 24の勝者

【準決勝】

試合日 No. プレイボール 対戦カード 2026/3/29(日) 29 11:00 25の勝者 vs 26の勝者 30 13:30 27の勝者 vs 28の勝者

【決勝】

試合日 No. プレイボール 対戦カード 2026/3/31(火) 31 12:30 29の勝者 vs 30の勝者

センバツ高校野球の出場校・実績一覧

センバツ高校野球の出場校一覧は以下の通り。

都道府県 出場校 出場実績 北海道 北照 13年ぶり6回目 青森 八戸学院光星 2年ぶり12回目 岩手 花巻東 2年連続6回目 宮城 東北 3年ぶり21回目 栃木 佐野日大 12年ぶり5回目 埼玉 花咲徳栄 6年ぶり6回目 山梨 山梨学院 5年連続9回目 千葉 専大松戸 3年ぶり3回目 東京 帝京 16年ぶり15回目 神奈川 横浜 2年連続18回目 新潟 帝京長岡 初出場 新潟 日本文理 12年ぶり6回目 愛知 中京大中京 5年ぶり33回目 岐阜 大垣日大 2年連続7回目 三重 三重 8年ぶり14回目 滋賀 近江 2年ぶり8回目 滋賀 滋賀学園 2年連続4回目 奈良 智辯学園 5年ぶり15回目 大阪 大阪桐蔭 2年ぶり16回目 兵庫 神戸国際大付 5年ぶり6回目 兵庫 東洋大姫路 2年連続10回目 広島 崇徳 33年ぶり4回目 山口 高川学園 42年ぶり2回目 香川 英明 3年ぶり4回目 徳島 阿南光 2年ぶり3回目 福岡 九州国際大付 4年ぶり4回目 長崎 長崎日大 3年ぶり5回目 熊本 熊本工 9年ぶり22回目 鹿児島 神村学園 2年ぶり7回目 沖縄 沖縄尚学 2年連続9回目 21世紀枠(長崎) 長崎西 75年ぶり2回目 21世紀枠(高知) 高知農 初出場

センバツ高校野球の視聴方法

センバツ高校野球は、「センバツLIVE!」で全試合ライブ配信を予定。「センバツLIVE!」は、『DAZN』『スポーツナビ』および『TVer』で無料視聴することが可能だ。

『DAZN』で視聴する場合、無料プラン(DAZN Freemium)に登録することで番組のお気に入り登録などの機能を用いてより快適に視聴することができる。

■「DAZN Freemium」の登録手順

DAZNではプロ野球も視聴可能！有料プランが今だけお得

DAZN BASEBALLが初月無料キャンペーンを実施中！4月19日までの加入限定

(C)DAZN

広島主催試合を除くプロ野球のレギュラーシーズンが見られる『DAZN』。野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

プロ野球2026シーズン開幕に伴い、4月19日までに「DAZN BASEBALL」に加入すれば初月の1ヶ月が0円に。シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。単月でプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可