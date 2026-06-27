【6/28】アルジェリアvsオーストリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループJではアルジェリアとオーストリアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループJ第3節となるアルジェリアvsオーストリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アルジェリアvsオーストリア｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 J Kansas City Stadium

アルジェリアvsオーストリア｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

グループJ決勝を前に、アルジェリアとオーストリアは勝ち点3で並んでおり、勝者が決勝トーナメントに進出する。得失点差によっては引き分けでも十分となる可能性があるが、現時点で両チームの得失点差は2点なので、アルジェリアは勝利するか、少なくとも引き分けで得失点差を大きく広げる必要がある。オーストリアは得失点差で2位につけており、敗戦を避ければ決勝トーナメント進出が決まる。

2026年ワールドカップのアルジェリア対オーストリア戦 の予想は、一つの中心的な緊張関係にかかっている。それは、アルジェリアの表現力豊かなカウンターアタックを仕掛ける前線と、予選で全ての勝利において試合のテンポをコントロールしてきたオーストリアの中盤の堅固な守備陣との対決だ。オーストリアは、スピードと縦への攻撃を武器にヨルダンに2-1で勝利し、このレベルでも得点力があることを示したが、アルゼンチンに0-3で敗れたことで、質の高い連携プレーによって崩されやすい守備構造が露呈した。アルジェリアは勝利が必要であり、得失点差で劣勢に立たされているため、スコアが圧倒的に有利にならない限り、引き分けでは十分ではないだろう。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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