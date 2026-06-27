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【6/28】アルジェリアvsオーストリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

アルジェリア 対 オーストリア
アルジェリア
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FIFAワールドカップ グループJ第3節、アルジェリアvsオーストリアの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループJではアルジェリアとオーストリアが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループJ第3節となるアルジェリアvsオーストリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アルジェリアvsオーストリア｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 J
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アルジェリアvsオーストリア｜チームニュース＆予想スタメン

アルジェリア vs オーストリア 予想スタメン

アルジェリアHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestAUT
23
ルカ・ジダン
21
ラミ・ベンセバイニ
17
ラフィク・ベルガリ
2
アイサ・マンディ
15
ライアン・アイト・ヌーリ
19
ナビル・ベンタレブ
10
ファレス・チャイビ
14
ヒシャム・ブダウイ
7
リヤド・マフレズ
22
イブラヒム・マザ
9
アミーヌ・グイリ
1
アレクサンダー・シュラーガー
20
コンラート・ライマー
5
シュテファン・ポッシュ
8
ダヴィド・アラバ
3
ケビン・ダンソ
6
ニコラス・サイヴァルト
18
ロマーノ・シュミット
24
パウル・ヴァナー
9
マルセル・ザビッツァー
4
ザヴェル・シュラーガー
11
ミヒャエル・グレゴリッチ

4-2-3-1

AUTAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • V. Petkovic

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ラルフ・ラングニック

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

グループJ決勝を前に、アルジェリアとオーストリアは勝ち点3で並んでおり、勝者が決勝トーナメントに進出する。得失点差によっては引き分けでも十分となる可能性があるが、現時点で両チームの得失点差は2点なので、アルジェリアは勝利するか、少なくとも引き分けで得失点差を大きく広げる必要がある。オーストリアは得失点差で2位につけており、敗戦を避ければ決勝トーナメント進出が決まる。

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アルジェリア
ALG
オーストリア crest
オーストリア
AUT

2026年ワールドカップのアルジェリア対オーストリア戦 の予想は、一つの中心的な緊張関係にかかっている。それは、アルジェリアの表現力豊かなカウンターアタックを仕掛ける前線と、予選で全ての勝利において試合のテンポをコントロールしてきたオーストリアの中盤の堅固な守備陣との対決だ。オーストリアは、スピードと縦への攻撃を武器にヨルダンに2-1で勝利し、このレベルでも得点力があることを示したが、アルゼンチンに0-3で敗れたことで、質の高い連携プレーによって崩されやすい守備構造が露呈した。アルジェリアは勝利が必要であり、得失点差で劣勢に立たされているため、スコアが圧倒的に有利にならない限り、引き分けでは十分ではないだろう。

両チームの近況

ALG
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

AUT
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位

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