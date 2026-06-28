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South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Kyoya Saito

開催国カナダが終了間際の決勝点で16強一番乗り！史上初のW杯決勝Tで大きな一勝

南アフリカ 対 カナダ
南アフリカ
カナダ
ワールドカップ

【欧州・海外サッカー ニュース】カナダがワールドカップ16強へ。

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ワールドカップ決勝トーナメント1回戦が行われ、南アフリカとカナダが対戦した。

前半から優位に立ったのは開催国のカナダ。前半終了間際にはモイーズ・ボンビトが高い打点のヘディングシュートで合わせるが、南アフリカDFがライン上でクリア。前半最大の好機となったが、南アフリカが水際で守った。

後半に入っても、南アフリカは前に出られず、カナダがゴールへ近づき65分に決定機。タニ・オルワセイがGKロンウェン・ウィリアムズにセーブを強いるシュートを放つが、GKが好セーブ。ジョナサン・デイヴィッドがこぼれ球に頭で合わせようとするが、ムベケゼリ・ムボカジが見事なクリアで阻止した。

75分にはカナダのアルフォンソ・デイヴィスが途中出場。15か月ぶりの代表復帰戦となった。いきなりデイヴィスの左足でのパスからジョナサン・デイヴィッドがミドルシュートを放つが、惜しくもポストのわずかに左へ逸れた。

アルフォンソ・デイヴィスがジョナサン・デイヴィッドにスルーパスを送り、デイヴィッドはニアポストで強烈なシュートを放ったが、ウィリアムズが再びセーブした。

延長戦突入かと思われたアディショナルタイム、クロスのこぼれ球をステファン・エウスタキオが胸トラップからボレーシュートを沈め、ついにカナダが先制する。

カナダが1-0と勝利し16強へ。史上初の決勝トーナメント進出から貴重な1勝を手にしている。

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