ACLEファイナルズ組み合わせが決定！ 町田と神戸の準々決勝の相手は？

AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は25日、「ファイナルズ」の組み合わせ抽選会が行われた。





サウジアラビアでの集中開催となるACLE「ファイナルズ」。東地区はすでにベスト8が出揃い、Jリーグ勢からはFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が名を連ねた。一方の西地区では、中東情勢の悪化によってラウンド16の試合を行うことができず。4月13日～14日にかけて、サウジアラビアで行われる一発勝負でベスト8進出チームを決めることになる。





そして25日、クアラルンプールのAFCハウスで「ファイナルズ」の組み合わせ抽選会が開催された。





初出場でベスト8に勝ち上がった町田は、準々決勝ではアル・イテハド(サウジアラビア)vsアル・ワフダ(UAE)の勝者と対戦。一方で神戸は、アル・ヒラル(サウジアラビア)vsアル・サッド(カタール)の勝者と激突することとなった。





なお「ファイナルズ」の日程は、4月16～18日に準々決勝、20～21日に準決勝、25日に決勝が行われる予定となっている。

■ACLE「ファイナルズ」組み合わせ

▽準々決勝

アル・ヒラル(サウジアラビア)／アル・サッド(カタール) vs ヴィッセル神戸：QF1

アル・アハリ・サウジ(サウジアラビア)／アル・ドゥハイル(カタール) vs ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)：GF2

FC町田ゼルビア vs アル・イテハド(サウジアラビア)／アル・ワフダ(UAE)：QF3

ブリーラム・ユナイテッド(タイ) vs トラークトゥール(イラン)／アル・アハリ・ドバイ(UAE)：QF4

▽準決勝

QF1勝者 vs QF2勝者：SF1

QF3勝者 vs QF4勝者：SF2

▽決勝

SF1勝者 vs SF2勝者