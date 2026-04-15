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AFCチャンピオンズリーグ2
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バンコク・ユナイテッドvsG大阪を配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【4月15日】バンコク・ユナイテッドvsガンバ大阪のテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグ2 2025-26準決勝第2戦

AFCチャンピオンズリーグ2
バンコクユナイテッド 対 ガンバ大阪
バンコクユナイテッド
ガンバ大阪

【ACL2放送予定】4月15日開催のAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）準決勝第2戦、バンコク・ユナイテッド対ガンバ大阪のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年4月15日(水)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 準決勝第2戦で、ガンバ大阪とバンコク・ユナイテッドが対戦する。

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本記事では、バンコク・ユナイテッドvsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バンコク・ユナイテッドvsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

バンコク・ユナイテッドvsガンバ大阪は、日本時間4月15日(水)にバンコク・ユナイテッドのホーム、ラジャマンガラ スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝 第2戦
  • 日時：2026年4月15日(水)21:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：バンコク・ユナイテッド vs ガンバ大阪
  • 会場：ラジャマンガラ スタジアム

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バンコク・ユナイテッドvsガンバ大阪｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 準決勝第2戦のバンコク・ユナイテッドvsガンバ大阪は『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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バンコク・ユナイテッドvsガンバ大阪のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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バンコク・ユナイテッドvsガンバ大阪 チーム情報

成績

BAU
-直近成績

ゴールを許す
4/2
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
1/5

GOS
-直近成績

ゴールを許す
6/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

BAU

Last match

GOS

1

Win

0

引分け

0

勝利

1

得点

0
2.5ゴール以上のゲーム
0/1
両チームが得点
0/1

順位表