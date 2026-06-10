【6/14】オーストラリアvsトルコの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。グループDでオーストラリアとトルコが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップの初戦となるオーストラリアvsトルコの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

オーストラリアvsトルコ｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 D BC Place Vancouver

オーストラリアvsトルコ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

オーストラリアは、トニー・ポポヴィッチがグレアム・アーノルドに代わって監督に就任した後、最後の8試合を無敗で終え、2014年以来初めてプレーオフを回避してワールドカップに直接出場権を獲得した。その中には、15年ぶりに日本に勝利した試合も含まれている。組織的で、粘り強く、崩すのが難しい。オーストラリアは、規律を重くし、フィジカルなプレーを好むヘッドコーチの現実的な性格を反映している。

特筆すべきは、スピード、正確なパス、そして得点力。左ウイングバックのジョーダン・ボス。この23歳の選手は、昨夏フェイエノールトに加入して以来好調を維持しており、土曜日に行われるスイスとの2度目の親善試合を前に、直近4試合で3ゴールを挙げている。

ダークホースとして可能性を感じさせるのがヴィンチェンツォ・モンテッラ監督率いるトルコ。彼の4-2-3-1フォーメーションは、スター選手であるアルダ・ギュレルとケナン・ユルディズの2人から最高のパフォーマンスを引き出すように設計されている。レアル・マドリーのスター選手、ギュレルは自由に動き回り、ユルディズは左サイドから中央へ切り込むだろう。インテルの司令塔、ハカン・チャルハノールは中盤に洗練されたプレーとコントロールをもたらす。

彼らの容赦ないハイプレス戦術は格下の相手を圧倒することができ、ポゼッションをコントロールする能力も非常に高いため、猛暑の中では有利に働く可能性がある。

両チームの近況

両チームの対戦成績

AUS 直近の 2 試合 TUR 0 勝利 0 引分け 2 勝利 オーストラリア 0 - 1 トルコ

オーストラリア 1 - 3 トルコ 1 得点 4 2.5ゴール以上のゲーム 1/2 両チームが得点 1/2

順位

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