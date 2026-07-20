国際サッカー連盟（FIFA）が最新のFIFAランキングに更新した。

北中米で開催されたFIFAワールドカップ（W杯）2026。19日に決勝戦が行われ、スペイン代表が前回王者アルゼンチン代表を1-0で下して、2010年以来2度目の世界チャンピオンに輝いた。

これにより1位スペイン、2位アルゼンチン、3位イングランドで、4位フランスと順位が決定したなか、FIFAは最新の世界ランキングを公開した。

優勝したスペインが2位からランキングトップに躍り出た。一方で、敗戦を喫した前回王者のアルゼンチンは2位に転落した。また3位フランス、4位イングランドと順位に変動はなかったなかで、5位ブラジル・6位モロッコとそれぞれ順位を一つ押し上げた。

なお、FWクリスティアーノ・ロナウドらを擁したポルトガル代表は2ランクダウンの7位、オランダは9位となった。そして1勝2分1敗で大会を終えた日本代表は17位となっている。

7月20日時点のFIFAランキング上位20カ国は以下の通り。

【FIFAランキング最新版】

1位 スペイン（△1）

2位 アルゼンチン（▼1）

3位 フランス

4位 イングランド

5位 ブラジル（△1）

6位 モロッコ（△1）

7位 ポルトガル（▼2）

8位 ベルギー（△1）

9位 オランダ（▼1）

10位 メキシコ（△4）

11位 コロンビア（△2）

12位 ドイツ（▼2）

13位 クロアチア（▼2）

14位 スイス（△5）

15位 イタリア（▼3）

16位 アメリカ（△1）

17位 日本（△1）

18位 セネガル（▼3）

19位 ノルウェー（△12）

20位 ウルグアイ（▼4）