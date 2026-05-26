コロンビア代表が北中米W杯メンバー26名を発表！ ハメス・ロドリゲスが3度目の大舞台へ。L・ディアスら主軸が顔を揃える

アルゼンチン人のネストル・ロレンソ監督が率いるコロンビア代表は南米予選を7勝7分4敗の3位で終え2大会ぶり7回目の本大会への切符を手にした。今大会のグループステージではグループKに入り、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国、そして強豪ポルトガルと対戦することが決まっている。

14日に発表されていた55名の予備登録メンバーから絞り込まれた最終26名には、守護神ダビド・オスピナや、ダニエル・ムニョス、ダビンソン・サンチェスらが名を連ねた。最大の注目は、現在ミネソタ・ユナイテッドでプレーする10番、ハメス・ロドリゲスだ。一時はコンディション不良による影響が懸念されていたものの、無事に選出され、自身3度目となるワールドカップへ挑むこととなった。

FWルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）や、スポルティングに所属するFWルイス・スアレスといった欧州のトップレベルで戦う選手たちも順当に選出。ロレンソ体制の下で安定した強さを見せているコロンビアが、ベスト8進出を果たした2014年大会以来の快進撃を狙う。

今回発表された26名は以下の通り。

▼GK

カミーロ・バルガス（アトラス）

アルバロ・モンテーロ（ベレス・サルスフィルド）

ダビド・オスピナ（アトレティコ・ナシオナル）





▼DF

ダビンソン・サンチェス（ガラタサライ）

ジョン・ルクミ（ボローニャ）

ジェリー・ミナ（カリアリ）

ウィラー・ディッタ（クルス・アスル）

ダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）

サンティアゴ・アリアス（インデペンディエンテ）

ホアン・モヒカ（マジョルカ）

デイベル・マチャド（ナント）





▼MF

リチャルド・リオス（ベンフィカ）

ジェフェルソン・レルマ（クリスタル・パレス）

ケビン・カスターニョ（リーベル・プレート）

フアン・ポルティーヤ（アトレチコ・パラナエンセ）

グスタボ・プエルタ（ラシン・サンタンデール）

ジョン・アリアス（パルメイラス）

ホルヘ・カラスカル（フラメンゴ）

フアン・フェルナンド・キンテロ（リーベル・プレート）

ハメス・ロドリゲス（ミネソタ・ユナイテッド）

レアンドロ・カンパス（ロサリオ・セントラル）





▼FW

クチョ・エルナンデス（ベティス）

ルイス・ディアス（バイエルン）

ルイス・スアレス（スポルティング）

アンドレス・ゴメス（ヴァスコ・ダ・ガマ）

ジョン・コルドバ（クラスノダール）