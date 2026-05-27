ラリージャパン2026の地上波放送・BS・CS中継は？

WRC世界ラリー選手権2026第7戦ラリージャパンが、5月28日から31日に開催される。
本記事では、ラリージャパン2026の放送予定についてなど地上波放送・BS・CS中継を紹介する。
ラリージャパン2026｜日程
ラリージャパンは、2026年5月28日(木)から31日(日)に開催される。
各日のタイムスケジュールは以下の通りとなっている。
|日程
|開始時刻
|セッション
|DAY1：5/28(木)
|8:00
|シェイクダウン(鞍ケ池公園)
|17:30
|オープニングセレモニー
|DAY2：5/29(金)
|8:00
|SS1 足助SS
|9:00
|SS2 伊勢神トンネルSS
|10:00
|SS3 稲武設楽SS
|14:00
|SS4 足助SS
|15:00
|SS5 伊勢神トンネルSS
|16:00
|SS6 稲武設楽SS
|DAY3：5/30(土)
|7:30
|SS7 小原SS
|8:45
|SS8 恵那SS
|10:30
|SS9 笠置山SS
|13:00
|SS10 笠置山SS
|14:30
|SS11 恵那SS
|16:00
|SS12 小原SS
|17:00
|SS13-SS14 藤岡SSS
|DAY4：5/31(日)
|8:00
|SS15 額田SS
|9:00
|SS16三河湖SS
|10:00
|SS17-SS18 鞍ヶ池公園SSS
|13:00
|SS19 額田SS
|14:45
|SS20 三河湖SSウルフパワーステージ
|16:30
|セレモニアルフィニッシュ＆表彰式
※日程・開始時刻は変更となる場合があります。
ラリージャパン2026｜テレビ放送・ネット配信
WRC世界ラリー選手権2026 第7戦はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までが配信される。
なお地上波・テレビ朝日では各日程が録画放送される。
テレビ朝日放送予定
- 5/28（木）24:15～24:45
- 5/29（金）24:15～24:45
- 5/30（土）24:00～24:30
- 5/31（日）24:40～25:10
|J SPORTS 放送日
ステージ
|5/28(木)7:55-
|シェイクダウン
|5/29(金)7:55-
|SS1-SS6
|5/30(土)7:35-
|SS7-SS14
|5/31(日)8:05-
|SS15-セレモニアルフィニッシュ
ラリージャパンの視聴方法
前述の通り、WRC世界ラリー第7戦は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。
『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。6月9日までの登録で、最初の2ヶ月を半額で視聴できる。
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