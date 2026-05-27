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Rally JapanGetty Images
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Yuta Tokuma

ラリージャパン2026の地上波放送・BS・CS中継は？

WRC世界ラリー選手権2026 第7戦「ラリージャパン」のテレビ放送/ネット配信予定は？地上波放送・BS・CS中継について紹介。

WRC世界ラリー選手権2026第7戦ラリージャパンが、5月28日から31日に開催される。

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本記事では、ラリージャパン2026の放送予定についてなど地上波放送・BS・CS中継を紹介する。

ラリージャパン2026｜日程

ラリージャパンは、2026年5月28日(木)から31日(日)に開催される。

各日のタイムスケジュールは以下の通りとなっている。

日程開始時刻セッション
DAY1：5/28(木)8:00シェイクダウン(鞍ケ池公園)
17:30オープニングセレモニー
DAY2：5/29(金)8:00SS1 足助SS
9:00SS2 伊勢神トンネルSS
10:00SS3 稲武設楽SS
14:00SS4 足助SS
15:00SS5 伊勢神トンネルSS
16:00SS6 稲武設楽SS
DAY3：5/30(土)7:30SS7 小原SS
8:45SS8 恵那SS
10:30SS9 笠置山SS
13:00SS10 笠置山SS
14:30SS11 恵那SS
16:00SS12 小原SS
17:00SS13-SS14 藤岡SSS
DAY4：5/31(日)8:00SS15 額田SS
9:00SS16三河湖SS
10:00SS17-SS18 鞍ヶ池公園SSS
13:00SS19 額田SS
14:45SS20 三河湖SSウルフパワーステージ
16:30セレモニアルフィニッシュ＆表彰式

※日程・開始時刻は変更となる場合があります。

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ラリージャパン2026｜テレビ放送・ネット配信

WRC世界ラリー選手権2026 第7戦はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までが配信される。

なお地上波・テレビ朝日では各日程が録画放送される。

テレビ朝日放送予定

  • 5/28（木）24:15～24:45
  • 5/29（金）24:15～24:45
  • 5/30（土）24:00～24:30
  • 5/31（日）24:40～25:10
J SPORTS 放送日

ステージ

5/28(木)7:55-シェイクダウン
5/29(金)7:55-SS1-SS6
5/30(土)7:35-SS7-SS14
5/31(日)8:05-SS15-セレモニアルフィニッシュ

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ラリージャパンの視聴方法

前述の通り、WRC世界ラリー第7戦は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。6月9日までの登録で、最初の2ヶ月を半額で視聴できる。

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