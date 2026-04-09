日本代表MF田中碧がリーズ退団に前向きと報道。ドイツ複数クラブから関心もプレミア残留を希望？

日本代表MF田中碧の去就に注目が集まっている。

川崎フロンターレで頭角を現し、2021年夏にドイツのデュッセルドルフへ渡った田中。その後2024年に当時チャンピオンシップを戦っていたリーズ・ユナイテッドへ加入すると、リーグ戦43試合5得点2アシストの活躍でプレミアリーグ復帰に貢献した。

しかし今季はここまでリーグ戦で21試合に出場しているが、先発出場はわずか7試合にとどまっている。そんななか、ドイツ『スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者は田中について「今夏にリーズからの退団に前向きだ。現在、彼はプレミアリーグ内での移籍に傾いているようだ。フライブルクも興味を示していますが、彼の優先事項ではない」と退団の可能性を伝えた。

なお『FUSSBALL TRANSFERS』はドイツの複数クラブが田中に興味を示していると伝えており、日本代表MF堂安律も所属するフライブルクをはじめ、シャルケ04、ウニオン・ベルリン、ハノーファーなどが、リーズに対して問い合わせを行っているという。

リーズも移籍金次第で売却を容認する模様で、移籍金は1000万から1200万ユーロ程度になるようだ。一方で、田中がプレミアリーグ残留を望んでいることから交渉は進んでいないとも報じられた。