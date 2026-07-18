メッシ、19歳のスペイン代表FWヤマルとの運命的な写真に驚き隠せず「本当にクレイジーだ。人生ってそういうもの」

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）2026が決勝戦を迎える。前回王者のアルゼンチンは、欧州チャンピオンのスペインと激突するなか、運命的な2選手の関係に注目が集まっている。

ここまで8得点を記録しているメッシは、相手のエースである19歳のヤマルについて言及。メッシがラ・リーガのバルセロナ時代に着用していた背番号10を、いまはヤマルが受け継ぐ形になっている。

メッシは「ラミンは僕が大好きなクラブでプレーしていて、いつも彼の成功を願っている素晴らしい選手だ。彼は19歳にして世界で最も重要な選手の一人になっている」と称賛した。『マルカ』が伝えた。

さらに話題となっているのが、2007年に撮られたツーショット。当時メッシが20歳、ヤマルがまだ幼児だったころに、二人はユニセフの募金活動のための写真撮影で一緒に写真を撮ったている。メッシは生後6カ月のヤマルをお風呂に入れて撮影を行っており、この写真がSNSなどを中心に大きな反響を生んでいる。

メッシは「正直言って、あの写真は本当にクレイジーだ。人生ってそういうものだね。僕がその写真を撮ったのは彼が赤ちゃんのころで、僕たちは今ワールドカップで対戦している」と驚きを隠さなかった。

なお、ヤマルは今大会で背番号19を着用。この数字は、メッシがW杯初出場を果たした2006年ドイツ大会のときと同じものだ。