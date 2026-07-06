手倉森誠氏が神戸U-21監督に就任「若手育成に尽力します」リオ五輪代表監督が4年半ぶりに国内復帰

J1ヴィッセル神戸は6日、2026/27シーズンのチームメンバーおよび選手背番号を発表した。

ミヒャエル・スキッベ監督の下で、明治安田J1百年構想リーグを優勝した神戸。横浜F・マリノス時代に得点王に輝いたFWアンデルソン ロペスをはじめ、MF渡辺皓太も加入し、常勝軍団を目指す。

新加入のロペスは背番号9となり、渡辺は背番号20となった。また、新任としてトレーナーに北川拓見氏、ホペイロに松浦紀典氏が就任したほか、7月中旬より開催されるU-21 JリーグのU-21監督として元日本代表コーチで世代別代表監督も務め、2016年のリオ五輪を担当した手倉森誠氏が就任した。

手倉森氏はクラブ公式サイトでコメントを発表した。

「ヴィッセル神戸ファミリーの皆様、この度U-21監督としてファミリーの一員になりました。これまでの経験を活かし、ヴィッセル神戸の若手育成に尽力します。Jリーグ新シーズンリーグ、U-21新設リーグ、新たなJリーグの試みに参加することが出来て光栄です。Jリーグ、日本サッカー、ヴィッセル神戸の発展に力を注いでまいります。何卒よろしくお願い致します」

2025年までベトナムのハノイFCを率いた手倉森氏は2021年以来のJリーグクラブ復帰となる。

神戸の監督・スタッフ、選手一覧は以下の通り。

【スタッフ】

■監督／ミヒャエル スキッベ（MICHAEL SKIBBE）

■ヘッドコーチ／セハット ウマル（SERHAT UMAR）

■コーチ／竹谷昂祐（Kosuke TAKEYA）

■GKコーチ／松本拓也（Takuya MATSUMOTO）

■アシスタントGKコーチ兼U-21GKコーチ／富居大樹（Daiki TOMII）

■U-21監督／手倉森 誠（Makoto TEGURAMORI）※新任

■U-21コーチ／橋本英郎（Hideo HASHIMOTO）

■フィジカルコーチ／生駒武志（Takeshi IKOMA）

■フィジカルコーチ／古邊考功（Yoshinori FURUBE）

■フィジカルコーチ／吉満樹（Toshiki YOSHIMITSU）

■コンディショニングコーチ／藤井輝（Hikaru FUJII）

■アナリスト／松本大地（Daichi MATSUMOTO）

■アナリスト／片倉誠悟（Seigo KATAKURA）

■アナリスト／矢澤彰悟（Shogo YAZAWA）

■通訳／公文栄次（Eiji KUMON）

■通訳／藤井隆昌（Takayoshi FUJII）

■通訳／浜野裕樹（Yuki HAMANO）

■トレーナー／遠藤友則（Tomonori ENDO）

■トレーナー／柴田好生（Yoshio SHIBATA）

■トレーナー／中山直人（Naoto NAKAYAMA）

■トレーナー／永井直希（Naoki NAGAI）

■トレーナー／山川隼人（Hayato YAMAKAWA）

■トレーナー／北川拓見（Takumi KITAGAWA） ※新任

■トレーナー／國吉璃陽（Rio KUNIYOSHI）

■ホペイロ／松浦紀典（Noriyoshi MATSUURA） ※新任

■マネージャー／笹川周佑（Shusuke SASAGAWA）

■マネージャー／荒井琢也（Takuya ARAI）

■マネージャー／芦澤音弦（Neo ASHIZAWA）

■マネージャー／山本菜寧（Natsune YAMAMOTO）

■管理栄養士／三戸真理子（Mariko MITO）

■テクニカルダイレクター／中口雅史（Masafumi NAKAGUCHI）

【選手】

1 GK.前川黛也（Daiya MAEKAWA）

2 MF.飯野七聖（Nanasei IINO）

3 DF.マテウス トゥーレル（MATHEUS THULER）

4 DF.山川哲史（Tetsushi YAMAKAWA）

5 MF.郷家友太（Yuta GOKE）

6 MF.扇原貴宏（Takahiro OHGIHARA）

7 MF.井手口陽介（Yosuke IDEGUCHI）

9 FW.アンデルソン ロペス（ANDERSON LOPES）

10 FW.大迫勇也（Yuya OSAKO）

11 FW.武藤嘉紀（Yoshinori MUTO）

13 FW.佐々木大樹（Daiju SASAKI）

15 DF.ジエゴ（DIEGO）

16 DF.カエターノ（CAETANO）

18 MF.井出遥也（Haruya IDE）

20 MF.渡辺皓太（Kota WATANABE）

21 GK.新井章太（Shota ARAI）

23 DF.広瀬陸斗（Rikuto HIROSE）

24 DF.酒井高徳（Gotoku SAKAI）

25 MF.鍬先祐弥（Yuya KUWASAKI）

26 FW.ジェアン パトリッキ（JEAN PATRIC）

28 MF.濱﨑健斗（Kento HAMASAKI）

29 FW.小松蓮（Ren KOMATSU）

31 DF.岩波拓也（Takuya IWANAMI）

32 GK.ウボング リチャード マンデー（RICHARD MONDAY UBONG）

33 MF.橋本陸斗（Rikuto HASHIMOTO）

35 FW.冨永虹七（Niina TOMINAGA）

38 MF.浦十藏（Juzo URA）

39 GK.髙山汐生（Shioki TAKAYAMA）

41 DF.永戸勝也（Katsuya NAGATO）

42 DF.本間ジャスティン（Justin HOMMA）

43 DF.山田海斗（Kaito YAMADA）

44 MF.日髙光揮（Mitsuki HIDAKA）

45 FW.相澤デイビッド（David AIZAWA）

46 FW.伊藤湊太（Sota ITO）

51 MF.瀬口大翔（Taiga SEGUCHI）

53 FW.渡辺隼斗（Hayato WATANABE）

55 FW.宮原勇太（Yuta MIYAHARA）

57 DF.入江羚介（Ryosuke IRIE）*2026/27年JFA・Jリーグ特別指定選手（手続き中）

58 MF.大西湊太（Sota ONISHI）

71 GK.権田修一（Shuichi GONDA）

80 DF.ンドカ ボニフェイス（Boniface NDUKA）