板倉滉が戦友・田中碧へ「彼がいなかったらここまで来られていない」日本代表のW杯敗退に涙「ここで終わるチームではなかった」

日本代表のDF板倉滉キャプテンが言葉を詰まらせながらチームへの想いを語った。

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）に臨んだ日本代表は決勝トーナメントのラウンド32でブラジルと対戦。試合後にフラッシュインタビューに応じた板倉が「外から見ていて、本当に良く戦ってくれていたし、どっちに転んでもおかしくないゲームだったと思いますけど、ここで終わるようなチームだとは思っていなかったので、非常に悔しいです」と語ったように奮闘するも、1-2の逆転負けを喫した。

「まずは入りのところは予選での3試合と変わらず、ベースの部分を大事にして戦って最初の給水タイムまではゼロで行こうと、常に声をかけ合いながら話していました。入りから戦っていたし、集中して試合に入っていたと思うので、悔しいです」

大会期間中に前キャプテンの遠藤航から引き継ぐ形で、急きょキャプテンに就任した板倉。ブラジル戦では出場機会がなかったものの、ピッチ外からチームをサポートし続けた。

「ここで終わるチームではなかったと、いま率直に思います。キャプテンとしてチームを助けられたかといわれれば、まだまだそんなことはなかったし、そういう悔しい部分もあります。ただ、みんなが意欲的にやってくれて、この雰囲気を作ってくれたので自分がどうこうというのはなかった。でもだからこそ、ここで終わるチームじゃなかった」

試合終了直後には相手の決勝点につながるボールロストをしてしまったMF田中碧に寄り添い続ける姿を見せた。板倉は川崎フロンターレで下部組織時代から仲を共にしてきた戦友について「彼がどうのこうの、彼のミスがどうのこうのということはまったくなくて、チームとして戦って、チームとして負けた。ただそれだけだし…。僕としても悔しい想いがあったし、彼もあったと思いますけど、まずは彼がいなかったらここまで来られていないし、こういうサッカーを体現できていないということがベースにある。誰のミスとかそういう話ではなく、悔しいです」と語った。

ピッチ上では仲間を励ます姿を見せていた板倉だったが、フラッシュインタビュー中には涙を流す場面も。試合後に森保一監督がピッチ内で円陣を作って語ったことについては「ちゃんと聞けていなかった」と明かすほど、ショックは大きかったようだ。

板倉は「自分たちの実力だと認めないといけない」とコメント。それでも最後には「今後日本代表が強くなる道筋だったりはチームとして提示できていたんじゃないかなと思います」と前向きな言葉を残した。

「自分は前回のカタールと今回の2大会を経験させてもらって、間違いなくチームとしてできることは増えているし、個々でも戦える力がついてきて、それにプラスして日本人のメンタリティの良さを生かした試合というか、相手の芽をつぶしながらということは今回の大会では見せられたと思う。相手を見ながら戦いを変えることもスムーズにできて、カタールの後から積み上げをチームとして表現できていたのかなと思います」