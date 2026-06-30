「精神的な問題が絡んでいるように思えてくる」日本代表の敗因は？W杯の大舞台で「本当に欠けているのは…」

大手メディア『ESPN』が日本代表の敗因を分析した。

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）に臨んだ日本代表は決勝トーナメントのラウンド32でブラジル代表と対戦し、1-2の逆転負けを喫した。

『ESPN』はこの結果を受けて、「一か八かの勝負、つまりやり直しのきかない状況になると、サムライブルーは未だに答えを見つけられずにいる」と日本の戦いを振り返った。

「ブラジルに負けることに恥じることはないとはいえ、精神的な問題が絡んでいるように思えてくる。とはいえ、この敗戦は大きな機会損失だったと言えるだろう。前半45分間は相手と互角以上の戦いを繰り広げ、ハーフタイムにはリードさえ奪っていたにもかかわらず、後半に痛恨の失速を喫してしまったのだから」

これまで決勝トーナメントでは1度も勝利できていない日本代表。グループステージでは「多少のミスがあってもプレーできた」としたが、決勝トーナメントの戦いにはまだまだ改善点があるのかもしれない。

同メディアは「両ウイングバックが規律正しく守備を固め、5人の守備陣形（さらにその前方に4人が控えていた）はブラジルにとって突破困難な壁となった。そして、前田大然と伊東純也という型破りな10番コンビは、創造性の欠如をひたむきな努力で補い、上田綺世と共に積極的にプレスを仕掛けた」と前線の奮闘を高く評価。

それでも後半から失速して、2得点を奪われたことを受けて「ワールドカップ優勝を公言するほど大胆なチームにしては、後半の試合内容を見る限り、日本に本当に欠けているのは自信だけなのかもしれない」と締めくくった。