J・アルバレス獲得が難航するバルセロナ…ヴラホヴィッチから逆オファーを提示された模様。スペイン紙報道

ユヴェントスFWドゥシャン・ヴラホヴィッチが、バルセロナに売り込みをかけているという。スペイン『アス』が報じている。

今夏の移籍市場でFWフリアン・アルバレスの獲得を目指しているバルセロナ。しかし同選手が所属するアトレティコ・マドリーに売却する気は一切なく、契約解除金5億ユーロ（約920億円）の一括払いを頑なに求め続けている。

状況は停滞しているが、そうした中でヴラホヴィッチがバルセロナに対して逆オファーを提示した模様。セルビア代表FWはユヴェントスとの契約が今季限り（6月30日まで）となっているが、現時点で契約延長に合意していない。以前、バルセロナに興味を持たれたヴラホヴィッチは、同クラブでプレーするための「最後の試み」を行なっているとのことだ。

とはいえ、現状でバルセロナにヴラホヴィッチを獲得する考えはないようだ。その理由は、獲得を目指しているのはあくまでフリアン・アルバレスであり、なおかつヴラホヴィッチが求める年俸が高額過ぎるためとされる（グロスで800万ユーロと報じられている）。

バルセロナはおよびデコSD（スポーツディレクター）は、今後も継続してフリアン・アルバレス獲得を目指し続けるようだ。現在、移籍金としては1億3500万ユーロを用意しており、J・アルバレスの退団の意思が今後も揺るがないことで、最終的にアトレティコが譲歩することを期待しているという。