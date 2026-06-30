ドイツ代表は「もはやトップレベルのチームとは言えない」ナーゲルスマン監督がW杯敗退で失望、今後についても言及

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が厳しい現実を口にした。

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）に臨んだドイツ代表は決勝トーナメントのラウンド32でパラグアイ代表と対戦。1-1のままPK戦へ突入し、そのまま敗れて大会を去った。

試合後、ドイツ代表のナーゲルスマン監督は「第1ステージで敗退してしまうようでは、ドイツサッカー界では通用しない」としつつ、「これで3大会連続の敗退だ。もはや我々はトップレベルのチームとは言えない。失望している」と語気を強めた。『ESPN』が伝えた。

2014年のW杯で優勝したドイツ代表だが、2018年・2022年大会はグループステージ敗退していた。

2023年から指揮を執るナーゲルスマン監督とドイツ代表の契約は2028年までとなっているなか、指揮官は「逃げ出すつもりはない」として今後について語った。

「ドイツサッカー連盟（DFB）が私を必要としてくれるなら、私は続けるつもりだ。多くの人が私に辞めてほしいと思っているのは知っているが、DFBが私を必要としてくれるなら、私は喜んで続ける。上司に私の考えを伝えるつもりだ」

「もし今日ドイツで世論調査があったとしたら、当然ながら人々は私のことを肯定的に評価しないだろう。我々は今大会で大した成果を上げていないからだ」

勝利したパラグアイ代表は、フランス代表とスウェーデン代表の勝者と対戦する。