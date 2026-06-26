森保監督がW杯ブラジル戦へ「とにかく勝つ戦いをしたい」日本代表が決勝トーナメント進出「勝ち点1をもぎ取ってくれた」

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦した日本代表。引き分け以上で2位以内が決まるなか、相手はロングボールを果敢に放り込んできた。

日本代表はスウェーデン戦で後半に前田大然のゴールで先制するも、直後にアントニー・エランガのミドルシュートで追いつかれる。苦戦を強いられたが、1-1で試合を終えて、グループ2位での決勝トーナメント進出を決めた。

試合後、森保監督は「できたら勝って1位上がりをしたかったですけど、選手たちがこれまでの我々の粘り強い戦いを崩さずに勝ち点1をもぎ取ってくれた。自分たちのスタイルを決勝トーナメントでさらに発揮できればと思います」と試合を振り返った。

終盤にはピンチを迎えたなか、「（鈴木）彩艶が最後に止めてくれましたけど、みんながチームとして粘り強く守備することを最後まで切らさずに、チームのコンセプトを発揮してくれた」としつつ、「これまでやってきたことと、スウェーデン戦に向けて我々がやろうとしていることを、選手たちが攻撃の部分でも出してくれて、攻撃に結び付いた」とイレブンを称えた。

ラウンド32ではブラジル代表と対戦する。森保監督はここまでの戦いを「2位までで確実にグループリーグを突破できる力をつけるという意味では、選手たちが本当にいい結果を出してくれた」とコメント。その上で「とにかく勝つ戦いをしたい。チーム一丸となって、タフに粘り強く、最後まで戦い抜くことを、サポーターのみなさんとやり抜きたい」と意気込んだ。