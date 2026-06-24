ネイマールがついにW杯登場か、ブラジル代表アンチェロッティ監督が出場示唆「彼はプレーできるし、私もプレーできる」

北中米で開催されているFIFAワールドカップに臨んでいるブラジル代表。グループCの初戦でモロッコ代表と引き分けるも、第2戦のハイチ代表戦は3-0で勝利した。

ここまで負傷の影響などで出場できていなかったネイマールだが、日本時間25日の午前7時にキックオフするスコットランド代表戦で今大会デビューを果たす可能性があるという。『ESPN』が伝えた。

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は「彼はプレーできるし、私もプレーできる。90分間歩きながらならね」と冗談を交えつつ、背番号10の状態に触れた。

「彼はよく頑張ったし、よくトレーニングした。私は彼にとても満足している」

「彼はこの1週間、よく練習し、試合に向けてしっかり準備した。他の選手と同様に、彼もプレーできる。彼の復帰をうれしく思う。彼の能力があれば、チームに貢献できるだろう」

2023年10月のウルグアイ代表戦で負傷して以来、セレソンのユニフォームに袖を通して公式戦でプレーできていいないネイマール。スコットランド代表戦はグループリーグ突破をかけた重要な試合となる。

アンチェロッティ監督は「ネイマールのここ数日の態度は非常に良い。彼はチームメイトのことをよく理解していて、懸命に努力し、できるだけ早く回復しようと努めている。彼は経験とサッカーの知識をもたらし、出場していない時でもチームを助けてくれる。私は彼にとても満足している」とした。

ブラジル代表は決勝トーナメント進出後の第1戦で、グループFの日本代表と対戦する可能性がある。