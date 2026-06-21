伊東純也がW杯初得点に笑顔「本当に来た（笑）」日本代表のGL突破へ「チャンスをもっと作ることが大事」

日本代表のMF伊東純也がチュニジア代表戦後に『DAZN』のフラッシュインタビューに応じた。

北中米で開催されているFIFAワールドカップのグループF第2戦で、日本代表はチュニジアと激突。開始4分でMF鎌田大地の2試合連続弾が決まって先制すると、31分にエースFW上田綺世が右足の鋭いシュートで追加点を奪った。

さらに後半に入ると、69分に伊東がダメ押し弾。上田からのパスに反応した伊東が中央を突破して、相手GKとの1対1を冷静に流し込んだ。そして83分にMF佐野海舟が右サイドからクロスボールを上げると、中央で上田がヘディングで合わせ、ゴールに入れた。上田はこの日2ゴール目となった。

試合はそのまま4-0で終了。日本代表は今大会初勝利を飾った。

試合後、伊東は「前半からいい入りができて早い段階から1点を取れたので、スムーズに試合を進められた」とコメントした。

また、ゴールシーンについては「碧から綺世にいいパスは入ったときに『フリックくるかな』と思っていたら本当に来たので（笑）。いい抜け出しから冷静に決められて良かったです」と笑みをみせた。

「相手がどうやってくるか分からないなかで柔軟に対応できた」

日本代表は次戦でスウェーデン代表と対戦する。伊東は「もっとボールを握っているときに相手の嫌なところに送り込んで、チャンスをもっと作ることが大事」としつつ、「次も勝ってしっかりとグループを突破して次に向かいたい」と意気込んだ。