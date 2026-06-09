スペイン代表が白星でW杯へ！前半70パーセント以上の支配率取られるもオヤルサバル＆ペドリ弾でペルー代表に勝利

今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップに臨むスペイン代表は9日に、国際親善試合でペルー代表と対戦した。

スペイン代表はミケル・オヤルサバル、アレックス・バエナ、フェラン・トーレスのスリートップで、中盤はペドリ、ファビアン・ルイス、ロドリの3枚。ディフェンスラインには右からマルコス・ジョレンテ、パウ・クバルシ、アイメリク・ラポルテ、マルク・ククレジャが並び、ウナイ・シモンがゴールマウスを守った。

試合は立ち上がりからスペインが攻勢を強めた。

2分に相手ボックス前でボールを受けたオヤルサバルが左足を振り抜いて見事先制。さらに32分には右サイドから裏に抜け出したF・トーレスのクロスに、ペドリが左足で合わせて2点差とした。





対するペルー代表もボールを回しながら好機を伺うも、スペイン代表の堅い守備がゴールを許さない。支配率ではペルー代表が70パーセント以上とするも、前半はそのまま2-0で終了した。

反撃したいペルー代表だったが、53分にオウンゴールで失点。GKペドロ・ガジェセがクロスボールを弾き切れずに、そのままボールはゴールインした。それでもペルー代表は66分に、左サイドから中央へのスルーパスに反応したFWハイロ・ベレスが一瞬の隙を突いて左足シュートをネットに突き刺した。

試合は終盤に差し掛かるも両者ともに運動量は落ちず、オープンな展開に。90分時点でスペインが58パーセントの支配率を取り戻しながらも、ペルー代表も負けじと応戦した。

互いに一歩も譲らぬまま、試合は終了。3-1で勝利したスペインがW杯前最後の親善試合を白星で終えた。

スペイン代表はグループHで16日にカーボベルデ代表との初戦を迎え、サウジアラビア代表、ウルグアイ代表と対戦する。