渦中のイラン代表がW杯メンバー発表…91試合57ゴールのFWアズムンがまさかの選外

イランサッカー連盟（FFIRI）は1日、今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップ2026に臨むイラン代表メンバーを発表した。

4大会連続7回目のワールドカップ出場となるイラン代表。大会前にはアメリカ合衆国とイスラエルによる攻撃の影響で出場自体も危ぶまれていたが、キャンプ地をアメリカからメキシコへ変更するなどの対応策を取り、何とか本大会への出場を果たせる見込みだ。

イラン代表は紛争のために2月以降所属クラブで試合を行っていない国内リーグ所属選手17人が含む、26名のメンバーを発表。オリンピアコス（ギリシャ）のFWメフディ・タレミらが選出された一方で、。代表通算91試合57ゴールを記録しているFWサルダル・アズムン（シャバーブ・アル・アハリ／UAE）が選外となった。

なお、『ESPN』はアズムンの落選について「その原因は、米国とイスラエルとの戦争が続く中で、彼がソーシャルメディアに投稿した内容（ドバイ首長モハメド・ビン・ラシド・アル・マクトゥム氏と面会した様子）がイラン当局の怒りを買ったためだという」と報道した。

イランはニュージーランド代表、ベルギー代表、エジプト代表と対戦する。

イラン代表のW杯メンバーは以下の通り。

【イラン代表W杯メンバー】

▼GK

アリレザ・ベイランヴァンド（トラークトゥール）

パヤム・ニアズマンド（ペルセポリス）

ホセイン・ホセイニ（セパハン）

▼DF

エフサン・ハジサフィ（セパハン）

ミラド・モハマディー（ペルセポリス）

アリ・ネマティ（フーラード）

ショジャー・ハリルザデー（トラークトゥール）

ホセイン・カナーニ（ペルセポリス）

ダニエル・エイリ（マラヴァーン）

ラミン・レザイーアン（フーラード）

サレー・ハルダニ（エステグラル）

▼MF

サマン・ゴドス（カルバFC）

サイード・エザトラヒ（シャバーブ・アル・アハリ）

モハマンド・ゴルバニ（アル・ワフダ）

ルーズベヒ・チェシミ（エステグラル）

アミルモハマド・ラザギニア（エステグラル）

モハマド・モヘビ（ロストフ）

メフディ・トラビ（トラークトゥール）

メフディ・ガエディ（アル・ナスル）

アリレザ・ジャハンバクシュ（デンデル）

アリア・ユセフィ（セパハン）

▼FW

メフディ・タレミ（オリンピアコス）

アミロホセイン・ホセインザデー（トラークトゥール）

アリ・アリプール（ペルセポリス）

シャフリヤール・モガンロウ（カルバFC）

デニス・イカート（スタンダール・リエージュ）