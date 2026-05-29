「目標は優勝すること」背番号10の堂安律が覚悟、自身2度目のW杯へ「堂安律という選手を存分に表現できるような大会にしたい」

今夏に北中米で開催されるW杯に臨む日本代表は29日に、千葉県千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニングを実施。31日に東京都の国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に向けて準備を進めた。

名波浩コーチや中村俊輔コーチもつけてきたエースナンバーの背番号10として世界と戦う堂安は「10番をつけたいというのは、僕自身が代表に入ってから話していたこと。それを叶えられた自分も褒めたい」としながらも、偉大な先輩たちを前に気を引き締める。

「誇りを背負って戦いたい。特に俊輔さんや名波さんのような歴代の10番の選手がいるので、僕としては緊張感が上がりますが、それをいい緊張感に変えて、彼らに少しでも認めてもらえる結果を出していきたい」

「（背番号10は）もちろんうれしいですけど、10番をつけてピッチに立つことが目標ではない。僕の目標は優勝することだと常に言っていますし、そこに対してフォーカスしていきたいです」

森保一監督の初陣となった2018年のコスタリカ代表戦にも出場していた堂安は、いまでは代表チームを引っ張る立場にもなっている。

今回はアイスランド代表戦まで元キャプテンのDF吉田麻也が帯同するなか、堂安は「彼（吉田）が代表にいたときから見せてくれていた背中を僕は見てきた。それこそ『リーダーになりたい』と僕が発したのも、彼の背中を見てからだった」と口にし、改めて責任を持ってW杯を戦うと決意した。

「前回大会以上に、間違いなく自分が緊張するだろうと予測をしている。覚悟を持って臨ませてもらっています」

W杯優勝を公言するなか、まずは目の前のアイスランド代表戦だ。堂安は仮想ヨーロッパ勢として絶好の相手だとしつつ、試合のポイントを語る。

「（試合に）出ている選手と出ていない選手がいるなかで、出ていない選手はコンディションをまず上げたいですし、出ている選手は調整しながらプレーすることになると思う。そのなかで個人で追い込めるところを追い込んでいく」

「チームとしては、個人的に（3月の）イングランド戦で一番怖かったのがセットプレーだった。アイスランドも大きい選手がいるから、セットプレーが大事になってくるるし、セットプレー1本で試合が決まったりもする。特にオランダには（フィルジル）ファン・ダイクがいるなかで、引き続き調整していくところはある」

吉田からは、顔つきが大人っぽくなったと言われたらしい堂安。前回大会でドイツ代表とスペイン代表からゴールを奪った27歳が2度目のW杯に挑む。

「まずは攻撃のところで数字を求めてやってきたこの4年間にプラスして、チームとしての規律の守備をやってきた。堂安律という選手を存分に表現できるような大会にしたい」

取材・文＝浅野凜太郎