ドイツ紙がレアル・マドリーを酷評「サッカー界最悪の敗者」スペインメディアも注目

16日のUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグでバイエルン・ミュンヘンと対戦したレアル・マドリーは、3-4で敗戦。2戦合計でも6-4となり、準々決勝で大会を去った。

同試合を受けて『Welt』は、「サッカー界最悪の敗者」と題してレアル・マドリーを酷評した記事を掲載。この記事がドイツ国内およびSNS上で爆発的に拡散されたことから、スペインの『マルカ』も記事を紹介した。

記事を書いたスヴェン・フローア記者は、MFエドゥアルド・カマヴィンガの退場シーンにおけるレアル・マドリーの振る舞いを痛烈に批判。「レアル・マドリーはミュンヘンで敗退し、いつものように審判を非難している。一体どこならそんなことが考えられるだろうか？裏切りは、長年尊敬と尊厳を失い続けているクラブのDNAの一部なのだ」と指摘した。

「レアル・マドリーによくあることだが、今回もスペイン人の怒りはスロベニア人審判のスラヴコ・ヴィンチッチに向けられた。ヴィンチッチがルールに従ったことは些細なことと見なされるかもしれないが、彼は決して間違いを犯したわけではない」

「非スポーツマンシップ的な行為、審判への威嚇、そして裏切りは、長年にわたりレアル・マドリードのDNAの一部となっている」

なお、現在ラ・リーガで2位につけるレアル・マドリーは、首位バルセロナと勝ち点9差。今季のタイトル獲得はきびしい状況となっている