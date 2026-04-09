ジェフ千葉MFエドゥアルドが明かす日本での生活と今後の展望「あと数シーズンは日本でプレーするつもり」

ジェフユナイテッド千葉のブラジル人MFエドゥアルドが、日本でのプレーについて語った。

2024年よりジュビロ磐田から千葉に加入したエドゥアルド。中盤のダイナモとして昨季はリーグ戦25試合に出場すると、千葉の17季ぶりのJ1復帰に貢献した。

エドゥアルドは『365scores』で「クラブの目標と、昇格という個人的な目標の両方を達成できたという気持ちは最高だった。1部リーグで戦うのは大変ですが、ずっと待ち望んでいた挑戦です」と語った。

「日本での5シーズン目を迎えますが、ブラジルとは多くの点で異なります。それでもまるで故郷にいるような居心地の良さを感じています。私自身も家族もこの国にすっかり慣れており、そのことがピッチ上でのパフォーマンスにも反映されていると思います」

今季はここまで6試合に出場している一方で、チームは明治安田J1百年構想リーグのEASTグループで最下位の10位に沈んでいる。

エドゥアルドは「結果はチームの実際のパフォーマンスを反映していないと思う。我々は良い試合をし、すでに1部リーグに所属しているチームとも互角に戦ってきた」と巻き返しを誓った。

また、インタビュー内では千葉との契約が2027年末までだと明かした。その上で、エドゥアルドは「この時間を楽しみたいと思っています。もちろん、ブラジルサッカーへの復帰も考えていますが、あと数シーズンは日本でプレーするつもりです」と今後についても語った。