日本代表のドキュメンタリー映画『ONE CREATURE』が6月5日公開、森保監督「日本一丸で応援していただけると嬉しい」

日本サッカー協会（JFA）は2日、「SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026TM『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」が、2026年6月5日よりスポーツドキュメンタリー映画としては史上最大規模となる、全国230館以上での公開が決定したと発表した。

映画では、今夏の2026北中米ワールドカップの優勝に向けて機運が高まる中、AFCアジアカップ2023やワールドカップアジア予選、日々のトレーニングやピッチ外での風景、ブラジルからの歴史的勝利など、前回のカタール大会（2022年）終了から今大会直前までの日本代表の“成⻑”と“進化”の軌跡を収めている。

本作公開について、森保監督は「この作品から、選手たち、チームのエネルギーを体感していただいて、本大会に向けて日本一丸で応援していただけると嬉しいです」とコメント。

また、自身も日本代表キャプテンとして、2002年の日韓大会、2006年のドイツ大会に出場し、現在は日本サッカー協会会⻑を務める宮本恒靖氏も、「この作品には、前回大会を終えてから今日に至るまでの歩み、その中でチームが一つに結束していく過程が記録されています。それは日本が本当のサッカー強豪国になるために歩まなければならないプロセスです。ワールドカップを前に、ぜひこの作品を通じて、サッカー日本代表と同じ時間を、同じ熱で感じていただければと思います」と熱いメッセージを寄せた。

今回解禁された予告映像は、ベスト8を前に涙を呑んだカタール大会から幕をあける。森保監督が激しく檄を飛ばす姿などが映し出されており、実際のインタビュー映像も交えながら、選手たちが率先して自らの意思を主張し、強烈な個性がぶつかり合いながら高め合っていく様子や、日本代表の成⻑と進化を鮮明に映し出している。

なお、本ポスタービジュアルは、ダイナミックに映し出されたサッカーのピッチ上に、選手たちの動きを示したパフォーマンスデータが無数につなぎ合わされた、非常にインパクトあるものとなっている。『ONE CREATURE 無数の個性、ひとつの生きもの。』のタイトル通り、勝利のためにピッチを駆け回る選手たちの動きが、やがて“無数の個性”として連なり合い、一つの大きな生き物のようになっていくという、日本代表のチームとしての結束力の強さを存分に感じさせるものだ。

さらに本作のテーマ曲は、ウカスカジーによる「勝利の笑みを 君と 〜日本サッカーのために〜」に決定。Mr.Children のボーカルである桜井和寿と、ヒップホップユニット・EAST END のメンバーであるGAKU-MC の2人が歌うこの一曲は、日本サッカー協会公認のサッカー日本代表応援ソングとしてもお馴染み。熱い歌詞と曲調で日本代表の活躍を支え続けてきた本楽曲が、本作の背中を力強く押していく。

【概要】

タイトル：SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026TM『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。

公開時期：2026年6月5日(金)全国公開

配給：東映