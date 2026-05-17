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Westfalia Rhynern Panoramica
Altro
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Classifiche
Altro
Oberliga
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Westfalia Rhynern
|36
|25
|7
|4
|96
|38
|58
|82
|2
|Wattenscheid
|36
|23
|11
|2
|78
|28
|50
|80
|3
|ASC Dortmund
|36
|22
|9
|5
|81
|41
|40
|75
|4
|Lippstadt
|36
|20
|10
|6
|63
|29
|34
|70
|5
|Preussen Muenster II
|36
|21
|5
|10
|80
|49
|31
|68