Westfalia Rhynern Panoramica

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Oberliga crestOberliga

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Westfalia Rhynern crestWestfalia Rhynern36257496385882
V
V
V
V
S
2Wattenscheid crestWattenscheid362311278285080
D
V
V
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3ASC Dortmund crestASC Dortmund36229581414075
D
V
S
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4Lippstadt crestLippstadt362010663293470
D
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5Preussen Muenster II crestPreussen Muenster II362151080493168
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