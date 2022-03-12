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Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue Panoramica

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Classifiche

Liga III crestLiga III

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
16Hoffenheim II crestHoffenheim II38127196571-643
S
V
S
S
S
17TSV Havelse crestTSV Havelse3898215789-3235
S
V
S
V
S
18Erzgebirge Aue crestErzgebirge Aue38713185170-1934
V
D
V
D
D
19Ulm crestUlm3896234978-2933
S
D
S
S
V
20FC Schweinfurt crestFC Schweinfurt3856273887-4921
S
S
D
D
D
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