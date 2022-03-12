Erzgebirge Aue Panoramica

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Classifiche
Altro
Liga III
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|16
|Hoffenheim II
|38
|12
|7
|19
|65
|71
|-6
|43
|17
|TSV Havelse
|38
|9
|8
|21
|57
|89
|-32
|35
|18
|Erzgebirge Aue
|38
|7
|13
|18
|51
|70
|-19
|34
|19
|Ulm
|38
|9
|6
|23
|49
|78
|-29
|33
|20
|FC Schweinfurt
|38
|5
|6
|27
|38
|87
|-49
|21