Su chi puntare per il vincitore della Scarpa d'Oro della Champions League

La corsa per la Scarpa d'Oro della Champions League si sta facendo incandescente. Ci sono molti giocatori in lizza, ma chi avrà la meglio?

Questo è il primo anno del nuovo formato della UEFA Champions League, che ha portato molte più partite e molti più gol.

La corsa alla Scarpa d'Oro è aperta

A causa delle partite aggiuntive prima della fase a eliminazione diretta, quest'anno la Champions League ha visto un aumento dei gol. Alcune squadre avranno giocato 10 partite prima ancora di affrontare il primo turno degli ottavi di finale. L'introduzione dei play-off per ridurre il numero di squadre da 32 a 16 ha dato ai giocatori ampie opportunità di aumentare il loro bottino di gol.

Finora sono stati segnati un totale di 545 gol in Champions League, il che ha lasciato la corsa alla Scarpa d'Oro senza un chiaro favorito. L'attuale capocannoniere è Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, che ha segnato 10 gol nella competizione. Tuttavia, Guirassy è seguito da vicino da Robert Lewandowski, Harry Kane e Raphinha, tutti a un solo gol di distanza. Il rendimento di Raphinha è particolarmente impressionante, poiché nessuno dei suoi gol è arrivato su calcio di rigore.

Con potenzialmente sei partite rimaste se un club arriva in finale, c'è ancora molto tempo per diventare il vincitore della Scarpa d'Oro della competizione per club più ambita d'Europa.

Lewandowski o Kane potrebbero vincere la Scarpa d'Oro?

L'attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, è il favorito per essere il capocannoniere della Champions League. Non solo ha segnato nove gol nella competizione finora, ma l'attaccante polacco ha avuto un percorso relativamente più facile verso la finale rispetto ad alcuni degli altri contendenti. Attualmente, il Barcellona è in vantaggio 1-0 contro il Benfica. Se il club spagnolo supera i suoi avversari, affronterà il vincitore tra Dortmund e Lille nei quarti di finale.

Anche Raphinha, che gioca per il Barcellona, sarà in corsa poiché ha segnato lo stesso numero di gol di Lewandowski. Harry Kane del Bayern Monaco, che ha lo stesso numero di gol di Lewandowski, è anch'egli in corsa. Nella sua ultima partita, l'attaccante inglese ha segnato due volte in una vittoria per 3-0 contro i campioni tedeschi in carica del Bayer Leverkusen. Il pesante punteggio suggerisce che la squadra di Kane è favorita per raggiungere i quarti di finale, dove incontreranno il Feyenoord o l'Inter.

Altri contendenti esterni includono l'attuale capocannoniere Guirassy, anche se il Dortmund è riuscito solo a pareggiare nella loro prima partita contro il Lille, ostacolando così le sue possibilità di ottenere la Scarpa d'Oro.

Kylian Mbappé e Vinicius Junior del Real Madrid, entrambi con sette gol, sono anch'essi in corsa. Tuttavia, hanno un percorso difficile verso la finale, poiché attualmente sono in vantaggio 2-1 contro i rivali cittadini dell'Atletico Madrid dopo la prima partita. Vincere quel confronto li metterebbe probabilmente contro l'Arsenal, che ha dominato il PSV 7-1 nella loro prima partita.