Vince/Avanti di 2 su bet365: come funziona

Come funziona Vince/Avanti di 2 su bet365? Questa tipologia di giocata evolve il concetto classico di scommessa sull'esito finale (1X2). In sostanza, bet365 prevede un pagamento anticipato qualora la formazione su cui si è puntato si porti avanti di due reti in qualsiasi momento del match. Ecco cosa sapere:

Scommesse singole: se la squadra scelta conduce per 2-0, 3-1, 4-2 (o punteggi analoghi), la scommessa viene considerata chiusa e pagata immediatamente.

Scommesse multiple: la singola selezione viene contrassegnata come vincente all'interno della schedina, la quale rimane attiva per gli altri eventi inseriti.

Tempo regolamentare: Il mercato si riferisce esclusivamente ai 90 minuti di gioco, inclusi quelli di recupero.

Esempio pratico

In una sfida tra Inter e Lazio, si ipotizza una giocata sulla vittoria dell'Inter tramite il mercato "Vince/Avanti di 2".

Scenario A: l'Inter segna due gol nei primi 20 minuti (2-0). La scommessa è vincente. Un'eventuale rimonta della Lazio fino al 2-3 non influisce sul pagamento già avvenuto.

Scenario B: l'Inter vince 2-0 con una rete al 90'. La scommessa è vincente. Il pagamento avviene regolarmente al termine del match.

Scenario C: la partita termina in pareggio o con la vittoria della Lazio senza che l'Inter sia mai stata in vantaggio di due gol. La scommessa è perdente.

🔎 Scommettere su Vince/avanti di due gol: come fare

Ecco i passaggi per scommettere sul mercato di bet365 Vince/Avanti di 2:

accesso: l'utente effettua l'accesso al proprio account bet365;

navigazione: si consulta la sezione "Calcio" nel palinsesto sportivo, dove sono presenti oltre 40 campionati;

selezione del torneo: si sceglie la competizione desiderata (come la Serie A o la Premier League);

si sceglie la competizione desiderata (come la Serie A o la Premier League); individuazione del mercato: la voce Vince/Avanti di 2 è solitamente la prima disponibile, segnalata dalla dicitura "Pagamento anticipato" sulla destra;

scelta dell'esito: si seleziona il segno 1 (casa) o 2 (trasferta);

conferma: si inserisce l'importo desiderato nella schedina e si procede al piazzamento della scommessa.

Nota: si consiglia sempre la consultazione integrale dei Termini e delle Condizioni ufficiali sul sito dell'operatore per verificare eventuali limitazioni su mercati specifici o promozioni attive.

Termini e condizioni

Quando decidiamo di utilizzare il mercato Vince/Avanti di 2 su bet365, dobbiamo tenere in considerazione alcuni aspetti fondamentali quali:

👉 validità limitata alle scommesse pre-evento (le giocate live sono escluse);

👉 disponibilità su oltre 40 competizioni selezionate dall'operatore;

👉 applicazione esclusiva al mercato standard Esito Finale;

👉 in caso di Cash Out parziale, la scommessa resta valida solo sulla parte della puntata ancora attiva;

👉 esclusione delle scommesse effettuate tramite la funzione "Crea scommessa".

Vince/avanti di 2 su bet365: pro e contro

Indubbiamente il mercato dell'operatore inglese appare interessante, ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di puntare su vince avanti di 2? La nostra redazione ha stilato un eleno di pro e contro:

👍 Pro 👎 Contro Annullamento del rischio legato alle rimonte avversarie tardive. Assenza dell'opzione per le scommesse in tempo reale (Live). Disponibilità immediata dei fondi sul conto di gioco. Limitazione del mercato a circa 40 campionati principali. Integrazione possibile all'interno di schedine multiple. Tempi supplementari o rigori non inclusi. Copre l'esito classico della gara in caso di vittoria semplice.

Quali siti di scommesse offrono il mercato vince/avanti di 2?

Il mercato del pagamento anticipato è presente, con diverse varianti, anche sui portali di altri siti di scommesse online:

Eurobet: mercato denominato "Quasi vince";

William Hill: mercato denominato "Vince/Avanti di 2";

Netwin: mercato denominato "Vince/Avanti di 2".

FAQ - Domande frequenti su bet365 vince avanti di 2

Vengono considerati anche i tempi supplementari nel mercato vince/avanti di 2?

La promozione è valida esclusivamente per i 90 minuti regolamentari più il recupero. Eventuali tempi supplementari o calci di rigore non vengono presi in considerazione.

Posso inserire la giocata vince/avanti di 2 in multipla?

Sì, è possibile. Se la squadra selezionata ottiene il doppio vantaggio, la singola selezione è considerata vinta e la multipla prosegue regolarmente.

La scommessa su vince/avanti di 2 viene pagata anche se la mia squadra perde?

Sì, il pagamento avviene se la squadra scelta si è trovata in vantaggio di almeno due gol in qualunque momento della partita, a prescindere dal ribaltamento finale del risultato.