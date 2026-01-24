Pronostici Villarreal - Real Madrid: Moleiro per spingere i padroni di casa alla vittoria

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita aperta con Alberto Moleiro che segna in una sorprendente vittoria casalinga.

Pronostici Villarreal - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Villarreal - Real Madrid

Doppia Chance - Villarreal o pareggio a quota 1.83 su Lottomatica

Villarreal segna più di 1.5 gol a quota 2.20 su Goldbet

Alberto Moleiro segna in qualsiasi momento a quota 3.80 su Netbet

Quote Villarreal vs Real Madrid

Villarreal vs Real Madrid Netbet Lottomatica Goldbet Villarreal 3.30 3.10 3.10 Pareggio 3.85 3.85 3.85 Real Madrid 2.02 2.00 2.00

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Villarreal 3-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Villarreal – Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Alberto Moleiro; Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

Il Villarreal arriva a questa partita dopo una settimana deludente. Sono stati sconfitti 2-0 in La Liga dal Real Betis, seguita da una sconfitta per 2-1 in Champions League contro l'Ajax martedì. Tuttavia, le poste in gioco non erano alte in quella partita, con le ambizioni europee del Sottomarino Giallo già concluse.

Nel complesso, la squadra di Marcelino ha avuto un'eccellente campagna nazionale. Sono solo un posto sotto il Real Madrid in classifica e hanno una partita in meno.

I Blancos hanno vissuto una settimana migliore, dopo un inizio disastroso del 2026. Il nuovo tecnico Álvaro Arbeloa ha ottenuto la sua prima vittoria contro il Levante lo scorso weekend. La sua squadra ha poi dominato il Monaco 6-1 in Europa martedì sera.

Probabili formazioni Villarreal - Real Madrid

Villarreal:Jorgensen, Pedraza, Veiga, Foyth, Navarro, Moleiro, Parejo, Gueye, Buchanan, Moreno, Mikautadze

Real Madrid:Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Carvajal, Camavinga, Valverde, Vinícius, Bellingham, Mastantuono, Mbappé

I Blancos per perdere punti al Ceramica

Questa è quasi sempre una delle sfide più difficili per il Real Madrid nel calendario della Liga. Hanno vinto solo una delle ultime otto visite in campionato al Ceramica. Il Sottomarino Giallo tende a trovare il modo di emergere ogni volta che affronta i Blancos.

Sebbene il Villarreal non vanti un grande record contro le squadre più forti in questa stagione, hanno abbastanza qualità per sfruttare i difetti degli avversari. Marcelino prepara la sua squadra per giocare in contropiede, e hanno evitato la sconfitta nel 79% delle loro partite di campionato.

In casa, sono stati particolarmente forti, avendo raccolto 2.50 punti a partita. I padroni di casa si classificano anche tra i primi tre in La Liga sia per gol segnati che per i pochi gol subiti.

Gli scommettitori farebbero bene a non dare troppo peso alla loro sconfitta a metà settimana. Diversi titolari sono stati risparmiati contro l'Ajax, con questa partita chiaramente come priorità. Sembra esserci valore nel sostenere il Villarreal per evitare di nuovo la sconfitta in casa contro i Blancos.

Scommessa 1: Doppia Chance - Villarreal o pareggio a quota 1.83 su Lottomatica

I padroni di casa per battere Courtois almeno due volte

Una grande vittoria a metà settimana ha contribuito a migliorare l'umore al Santiago Bernabéu, che era stato ostile sabato scorso. Ci sono stati meno fischi contro il Monaco, e Vinícius Júnior ha mostrato una delle sue migliori prestazioni della stagione. Tuttavia, c'era ancora molto da criticare sulla loro performance dal punto di vista difensivo.

Il Monaco, che aveva perso sette delle sue precedenti otto partite di Ligue 1, ha avuto 20 tiri nei 90 minuti. Il Real Madrid non è riuscito a mantenere una difesa solida, una settimana dopo aver subito tre gol contro l'Albacete di seconda divisione.

Il centrocampista difensivo principale dei visitatori, Aurélien Tchouaméni, era precedentemente sospeso, ostacolando ulteriormente le loro possibilità. Questo potrebbe essere un problema contro una squadra avversaria capace di ripartire con grande velocità.

Il Villarreal ha segnato almeno due volte nell'80% delle loro partite di campionato al Ceramica in questa stagione. È probabile che lo facciano di nuovo qui con una probabilità implicita del 45.5%.

Scommessa 2: Villarreal segna più di 1.5 gol a quota 2.20 su Goldbet

La striscia positiva di Moleiro continua

Mentre ci sono quattro giocatori del Villarreal in lizza per due posti in attacco, il ruolo di ala sinistra è già stato deciso. Alberto Moleiro è la scelta indiscussa in quella posizione, grazie ad alcune prestazioni fantastiche nelle ultime settimane.

L'acquisto estivo da Las Palmas ha segnato quattro gol nelle sue ultime sei uscite in La Liga. Questo ha portato il suo totale complessivo a otto, il massimo tra i giocatori che non partono normalmente come attaccanti.

Il ritorno di Moleiro è ancora più impressionante, dato che in realtà ha impiegato un po' di tempo per adattarsi dopo il suo trasferimento al Ceramica. Non ha trovato la rete fino alla settima giornata contro l'Athletic. Da allora, il ventiduenne non si è più guardato indietro, segnando alcuni gol spettacolari per emergere come candidato per la squadra della Coppa del Mondo della Spagna.

Il Real Madrid ha ancora problemi al terzino destro. Dani Carvajal manca di forma fisica, ma potrebbe partire titolare qui dato il bisogno di utilizzare Fede Valverde a centrocampo. Questo aumenta la sensazione che Moleiro lascerà il segno e potenzialmente segnerà di nuovo.