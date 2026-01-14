Come scommettere sul Real Madrid dopo l'uscita di Xabi Alonso

Álvaro Arbeloa è stato promosso dal suo precedente ruolo di allenatore della squadra B. Si attende di vincere le sue prime partite alla guida.

Qual è il futuro per il Real Madrid e Alonso?

Il Real Madrid ha nominato Alonso la scorsa estate nel tentativo di migliorare una deludente stagione 2024/25. L'ex allenatore del Bayer Leverkusen è arrivato con la fama di tattico innovativo e moderno, distinguendosi dalla maggior parte degli allenatori recenti al Santiago Bernabéu. Personaggi come Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti erano noti per la loro capacità di gestire i giocatori e guadagnarsi il rispetto dello spogliatoio. La speranza era che Alonso potesse fare lo stesso, risolvendo anche molti dei difetti tattici di una squadra poco efficiente.

Nonostante abbia lasciato con un impressionante 71% di vittorie, il tecnico basco alla fine non è riuscito in entrambi gli aspetti. Molte delle sue 24 vittorie sono state poco convincenti, spesso ottenute solo grazie al talento individuale di Kylian Mbappé. Le tensioni con i giocatori senior, tra cui un Vinícius Júnior sotto le aspettative, hanno anche contribuito alla sua partenza.

Il Real Madrid non ha perso tempo nel nominare un altro ex giocatore del Liverpool come sostituto di Alonso. Arbeloa ha già preso il comando e guiderà la squadra nelle prossime partite contro Albacete, Levante e Monaco. Arbeloa gode di una forte reputazione nel club, avendo avuto successo come allenatore del Castilla in estate. Da allora ha guidato la squadra riserve al quarto posto nel terzo livello spagnolo. Anche se è ancora una figura relativamente sconosciuta, si crede che favorisca uno stile di gioco offensivo.

Per quanto riguarda Alonso, si prenderà una pausa dal calcio nei prossimi mesi. La sua reputazione probabilmente non subirà un grande colpo, nonostante il periodo deludente a Madrid. Il 44enne sarà in lizza per ruoli manageriali importanti nel 2026 e oltre. A molti livelli, il suo passo naturale successivo sarebbe un ritorno al suo ex club, il Liverpool. I Reds erano interessati a nominare Alonso nel 2024 e probabilmente lo cercherebbero di nuovo se Arne Slot venisse mai sostituito.

Arbeloa può replicare gli eroismi di Zidane?

Il licenziamento di Alonso presenta somiglianze con l'uscita di Rafa Benítez nel gennaio 2016. Anche in quell'occasione il club si rivolse all'allenatore della squadra B. Zinedine Zidane prese il comando e portò la squadra alla gloria in Champions League, replicando l'impresa nelle due stagioni successive.

Arbeloa eredita una squadra più debole, o almeno meno equilibrata, rispetto a quella di Zidane. Ci sono difetti difensivi e la mancanza di un centrocampista capace di gestire il gioco è un problema significativo. Inoltre, né Alonso né Ancelotti sono riusciti a ottenere il meglio da Vinícius e Mbappé. Rimangono dubbi sul fatto che il duo d'attacco principale possa prosperare nella stessa squadra.

Questi problemi suggeriscono che il Real Madrid non vincerà la Champions League quest'anno. Superare il Barcellona in La Liga sarà anche un compito arduo, con i catalani attualmente a quattro punti di vantaggio. Tuttavia, il cambiamento potrebbe avere un impatto positivo nel breve termine.

La percezione pubblica è che uno spogliatoio potente abbia effettivamente costretto Alonso ad andarsene. Quelle stelle saranno quindi motivate a esibirsi bene nelle prossime partite. Il Bernabéu si è già scagliato contro Vinícius, e sarà tra i giocatori desiderosi di dimostrare il proprio valore.

Con il miglioramento della forma di Rodrygo e Gonzalo García che ha segnato quattro gol nelle sue ultime tre partite, le opzioni d'attacco sono abbondanti. Questo dovrebbe metterli in buona posizione contro l'Albacete di seconda divisione in Coppa del Re questa settimana. I loro avversari hanno subito 1,62 gol a partita in campionato in questa stagione, il secondo peggior record nella Segunda División. Sembra che valga la pena scommettere che i Blancos segnino oltre 2,5 gol nella loro prima partita sotto Arbeloa.

Con Mbappé previsto in forma, i Blancos dovrebbero mettere in difficoltà il Levante in La Liga al Bernabéu. La squadra di Valencia ha subito 1,67 gol ogni 90 minuti nella massima serie spagnola, il secondo peggior record. Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria per 5-1 contro una squadra relativamente forte del Real Betis nella loro unica partita casalinga finora nel 2026. Un risultato simile è certamente possibile contro il Levante. Scommettere sulla vittoria dei padroni di casa con oltre 3,5 gol potrebbe essere la mossa intelligente.

Il Monaco visiterà poi la Champions League. La squadra della Ligue 1 non è stata in grande forma, con cinque sconfitte nelle ultime 10 partite. Questo suggerisce che sarà un'altra serata confortevole per il Real Madrid. Arbeloa dovrebbe beneficiare di un calendario di partite iniziali favorevoli.

C'è motivo di pensare che il Monaco possa segnare al Bernabéu, tuttavia. Hanno segnato in tutte tranne una delle loro partite di Champions League in questa stagione, creando almeno 1,3 xG in ogni partita. Una scommessa sulla vittoria del Real Madrid con entrambe le squadre a segno sembra promettente per il prossimo martedì.