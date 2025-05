I trasferimenti e i cambi di allenatore influenzano le scommesse sulla Coppa del Mondo per Club?

Il Real Madrid potrebbe avere 4 nuovi acquisti e un nuovo tecnico prima del Mondiale per Club 2025. Sono i Blancos i favoriti nei pronostici?

Non è solo il Real Madrid a sperare di essere attivo nella nuova finestra di trasferimenti. Scopriamo perché le quote di Inter e Chelsea potrebbero presto calare.

Mercati delle scommesse sulla Coppa del Mondo per Club FIFA Lottomatica NetBet Goldbet Real Madrid 4.00 4.50 4.00 Chelsea 10.00 11.00 10.00 Inter Milan 7.00 10.00 7.00

Il Real Madrid è la squadra da tenere d'occhio prima della Coppa del Mondo per Club 2025?

Anche se i Blancos hanno mancato il titolo della Liga 2024/25, hanno goduto di una forte campagna domestica. Hanno perso solo sei delle loro 37 partite di Liga finora e hanno concluso la stagione con una media di 2,25 punti per partita negli ultimi otto incontri.

L'uscita confermata di Carlo Ancelotti non ha interrotto la buona forma del Real. L'allenatore italiano si trasferisce per guidare la nazionale brasiliana. Tuttavia, la notizia del sostituto di Ancelotti ha rinvigorito la fiducia nelle scommesse sul Real in vista della Coppa del Mondo per Club. L'allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, è stato annunciato come nuovo allenatore del Real.

Alonso, che ha trascorso cinque anni con il Real come giocatore, ha vissuto un periodo di grande successo con il Leverkusen, aiutandoli a vincere la Bundesliga la scorsa stagione e a rimanere imbattuti.

La mentalità vincente di Alonso darà sicuramente al Real una spinta collettiva in vista della competizione estiva. La rosa del Real è anche destinata a ricevere un grande impulso con fino a quattro nuovi acquisti prima dell'inizio del torneo.

Il Real potrebbe negoziare un accordo per permettere a Trent Alexander-Arnold di unirsi dal Liverpool prima della scadenza del suo contratto a fine giugno. Il difensore spagnolo del Bournemouth, Dean Huijsen, è pronto a trasferirsi al Bernabeu.

È stato uno dei talenti difensivi più promettenti della Premier League in questa stagione. Anche il terzino del Benfica, Álvaro Carreras, è nella lista del Real Madrid mentre cercano di rafforzare la posizione di terzino sinistro. L'ultimo pezzo del puzzle potrebbe essere un sorprendente trasferimento in prestito per l'ex stella Cristiano Ronaldo, che non ha escluso la possibilità di partecipare al torneo.

L'Inter potrebbe aggiungere potenza di fuoco seria alle sue righe

Indipendentemente da come l'Inter si comporterà nella finale di Champions League, ci si aspetta che Simone Inzaghi sia attivo nella nuova finestra di trasferimenti all'inizio del prossimo mese. L'ala del Marsiglia, Luis Henrique, è sempre più vicina a garantire un trasferimento ai Nerazzurri dopo lunghe trattative.

Il brasiliano ha segnato sette gol in 33 presenze in Ligue 1 quest'anno e sembra aver beneficiato dei prestiti al suo ex club Botafogo nel 2022 e 2023. L'Inter potrebbe ulteriormente potenziare le sue opzioni offensive con l'acquisto astuto della stella internazionale canadese, Jonathan David.

Il contratto del 25enne con il Lille scade quest'estate, e sarà disponibile a parametro zero. Avendo segnato in media più di un gol ogni due partite nelle sue ultime tre stagioni in Ligue 1, David sarà una seria concorrenza per il capocannoniere dell'Inter, Lautaro Martínez.

Il Chelsea potrebbe essere costretto a soddisfare le richieste salariali di Osimhen

Il Chelsea sta ancora facendo mosse per rafforzare la sua giovane squadra in vista della Coppa del Mondo per Club. Il talento dello Sporting CP, Dário Essugo, sarà disponibile per la selezione dopo che il suo ingaggio è stato annunciato a marzo. Sono anche interessati al promettente centravanti dell'Ipswich Town, Liam Delap.

Ha una clausola rescissoria di 30 milioni di sterline a seguito della retrocessione dei Tractor Boys dalla Premier League. Tuttavia, Enzo Maresca sta valutando l'aggiunta di un'opzione offensiva più esperta per supportare Nicolas Jackson. I Blues sono stati a lungo collegati a Victor Osimhen, ma le richieste salariali del nigeriano si sono rivelate troppo alte per il club di West London l'estate scorsa.

Tuttavia, dopo aver segnato 25 gol in 29 presenze in Super Lig per il Galatasaray in questa stagione, la forma del 26enne non è passata inosservata a Stamford Bridge. I rapporti suggeriscono trattative in corso, e potrebbe rivelarsi decisivo per il Chelsea aggiungendo un tocco di classe nell'ultimo terzo.