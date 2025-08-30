Il nostro esperto di scommesse prevede che i campioni batteranno di misura i padroni di casa migliorati in un incontro serrato, infliggendo al Toulouse la loro prima sconfitta della stagione.

Pronostici Tolosa - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Prevediamo una vittoria per 1-0 per il PSG.

Quote Tolosa vs PSG

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Dopo una pre-season senza vittorie, sembra che il Toulouse abbia iniziato forte in Ligue 1. I Violette sono effettivamente sopra il PSG in classifica dopo la seconda giornata. Tuttavia, il vero test sarà questo sabato quando ospiteranno i campioni allo Stadio di Tolosa.

La scorsa stagione è stata deludente per i padroni di casa, che hanno chiuso al 10° posto, vincendo solo 11 partite di campionato in tutta la stagione. Tuttavia, sembra che gli uomini di Carles Martínez Novell stiano iniziando a trovare la loro forma. Mirano a tornare in Europa, un livello che hanno raggiunto un paio di stagioni fa.

Nel frattempo, il PSG sarà ansioso di avere un'altra campagna dominante in Ligue 1, proprio come la precedente, dove hanno conquistato il titolo con un vantaggio di 19 punti. Hanno già assicurato la Supercoppa UEFA, superando una dura sfida contro il Tottenham.

Le truppe di Luis Enrique sono state cliniche in campionato finora, avendo registrato due vittorie per 1-0. Attualmente sono al terzo posto, appena un gradino dietro i padroni di casa di sabato.

Probabili formazioni Toulouse - PSG

Tolosa: Restes; Canvot, Cresswell, McKenzie; Sidibé, Cásseres Jr., Sauer, Methalie; Dønnum, Gboho, Edjouma

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Barcola

Tenere a bada l'avversario

Il PSG ha dimostrato di essere difensivamente resiliente, su cui Enrique sta lavorando da un po’. La scorsa stagione, hanno subito solo 19 gol in 17 trasferte. Sebbene ciò significhi una media di più di un gol a partita, dimostra che segnare liberamente contro il PSG non è facile.

Nel frattempo, il Toulouse non è riuscito a trovare la rete in entrambi gli incontri di campionato della scorsa stagione contro i visitatori. Il PSG li ha tenuti a zero in tre degli ultimi quattro scontri diretti.

Considerando che i campioni hanno già registrato due reti inviolate in questa stagione, è probabile che terranno a bada i padroni di casa questo fine settimana.

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Difficile da superare

Storicamente, questa partita è stata un incontro serrato. La nota positiva per i visitatori è che non sono mai andati in svantaggio all'intervallo contro il Toulouse in ciascuno degli ultimi 22 incontri in Ligue 1. Nove degli ultimi 14 scontri diretti erano in parità all'intervallo, il che equivale al 64%.

Questo schema è influenzato anche dalla vulnerabilità del Toulouse in casa, poiché non hanno vinto in otto delle ultime 10 partite di campionato. La scorsa stagione, sono riusciti a essere in vantaggio all'intervallo solo in due delle loro 17 partite casalinghe.

Otto di quei match sono finiti in pareggio dopo 45 minuti, il che suggerisce che i visitatori potrebbero avere difficoltà a superare la difesa casalinga nel primo tempo. L'ultima volta che queste squadre si sono incontrate in questo stadio, il PSG ha avuto bisogno di un gol nel secondo tempo per assicurarsi la vittoria.

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Una fonte improbabile

Con la ricchezza di talento offensivo del PSG, scegliere un attaccante qualsiasi per segnare sembra la scelta ovvia. Tuttavia, c'è una scelta esterna che potrebbe fare la differenza, proprio come è successo lo scorso weekend.

Fabian Ruiz ha segnato il gol decisivo in casa contro l'Angers, che si è rivelato cruciale dopo un rigore sbagliato da Ousmane Dembélé all'inizio del match. Ruiz non è noto per i suoi rendimenti offensivi, avendo segnato solo otto gol in 61 presenze la scorsa stagione.

Il centrocampista spagnolo ha segnato la scorsa settimana e nell'ultimo incontro tra i club. È stato il suo gol a separare le squadre nella corrispondente partita, ed è per questo che vale la pena puntare su Ruiz per fare nuovamente la differenza.