Top leghe europee: 4 possibili sorprese del weekend calcistico

Alcune squadre lottano per rimanere in alto, mentre altre hanno poco da chiedere. Considerando lo scenario, ecco quali outsider potrebbero prevalere.

Ci stiamo avvicinando alla fase cruciale della stagione: chi potrebbe causare sorprese tra Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A?

Il preoccupante calo del Brighton

Gli uomini di Fabian Hürzeler sembravano inarrestabili in un certo momento ma attualmente stanno vivendo un calo post FA Cup. L'eliminazione ai rigori contro il Nottingham Forest lo scorso mese sembra aver avuto un impatto, poiché i Seagulls non hanno più vinto una partita da allora. Non sono riusciti nemmeno a ottenere tre punti contro il fanalino di coda, Leicester City.

Il West Ham, nel frattempo, sa che anche un solo punto all'Amex Stadium garantirebbe loro la permanenza in Premier League . Gli Hammers non sono in gran forma, ma hanno evitato la sconfitta in cinque delle ultime otto partite. Se ci riuscissero di nuovo, potrebbero affrontare le ultime quattro partite con serenità.

Pronostico: Brighton-West Ham X2

La striscia positiva della Roma continua

La forma impressionante della Roma sotto Claudio Ranieri merita di essere riconosciuta. L'ultima sconfitta in Serie A risale a dicembre, e questa forma li ha mantenuti in corsa per un posto in Champions League. Hanno affrontato Lazio, Juventus, Napoli e Milan in questo periodo, e nessuna di loro è riuscita a ottenere tre punti contro i giallorossi.

L'Inter, naturalmente, è in corsa per il titolo di campionato, ma la loro forma recente è stata altalenante. Il loro percorso europeo potrebbe averli ostacolati, e una sconfitta a sorpresa contro il Bologna la scorsa settimana ha permesso al Napoli di agganciare i nerazzurri in vetta alla classifica. I giallorossi saranno fiduciosi di poter creare problemi a San Siro.

Pronostico: Inter-Roma X2

Bochum destinato alla retrocessione

Negli ultimi 10 match, solo 10 squadre della Bundesliga hanno raccolto meno punti degli otto del Bochum. Affrontano la partita contro l'Union Berlino dopo cinque sconfitte consecutive. I play-off retrocessione sembrano essere, ormai, la loro unica possibilità di salvezza.

D'altro canto, la recente forma dei berlinesi ha garantito loro un posto nella massima serie anche per il prossimo anno. Una serie di sei partite senza sconfitte, incluso un pareggio di spessore con il Bayern Monaco, li ha collocati al 13° posto. Anche se giocano solo per l'orgoglio, vorranno vincere al Vonovia Ruhrstadion.

Pronostico: Union Berlin batte Bochum

Il rendimento recente del Tolosa è da retrocessione

Le cose non vanno bene per il Tolosa in Ligue 1 al momento. I "Violets" sono ancora matematicamente salvi e hanno raccolto solo un punto nelle ultime sei partite. Solo il Montpellier, ormai spacciato, ha fatto peggio.

Il Nantes è indietro in classifica, ma ha mostrato segni di ripresa ultimamente. Le vittorie contro Lille e Nizza nelle ultime settimane hanno dimostrato che la squadra ha ancora molta voglia di lottare: un successo li porterebbe a pari punti proprio col Tolosa e i tre punti sarebbero vitali per la loro corsa alla salvezza.

Pronostico: Nantes-Tolosa 1