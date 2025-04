Top league Europa: 5 attaccanti che possono andare a segno questo weekend di Pasqua

Le stelle della Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 e La Liga brillano.

Abbiamo scelto cinque giocatori che potrebbero segnare in qualsiasi momento questo weekend.

Esaminiamo i cinque principali campionati europei per individuare opzioni di marcatori affidabili. Alcuni giocatori stanno raggiungendo la forma migliore mentre la stagione volge al termine.

Mercato dei marcatori sicuri Lottomatica NetBet Goldbet Omar Marmoush: Manchester City-Everton 2.30 2.10 2.10 Lautaro Martinez: Bologna-Inter 2.75 3.00 2.75 Serhou Guirassy: Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach 1.65 1.72 1.65 Georges Mikautadze: Saint Etienne-Lione 1.87 2.15 1.87 Julian Alvarez: Las Palmas-Atletico Madrid 2.40 2.40 2.40

Omar Marmoush: Everton-Manchester City

Con Erling Haaland infortunato, Omar Marmoush sembra essere diventato il principale riferimento offensivo per Pep Guardiola. L'egiziano si è adattato rapidamente alla Premier League e appare già molto a suo agio. Solo in campionato ha già segnato sei gol e punta a raggiungere la doppia cifra. Il prossimo impegno per i "Citizens" è una trasferta contro un Everton che ha vinto solo due delle ultime dieci partite in tutte le competizioni con due soli clean sheet dall'inizio di febbraio. Marmoush che ha segnato tre gol in quattro partite, sarà desideroso di aggiungerne altri. I Toffees, invece, giocano solo per il proprio orgoglio.

Lautaro Martínez: Bologna-Inter

Lautaro Martínez recentemente è apparso in grande forma. I suoi due gol in due partite contro il Bayern Monaco hanno contribuito al raggiungimento della semifinale di Champions League da parte dell'Inter e la sua fiducia sarà altissima. Le sue 20 marcature tra Serie A e Champions League sono state fondamentale per i Nerazzurri.

Il Bologna ha bisogno di una risposta dopo la sconfitta contro l'Atalanta, ma in questo momento sono i nerazzurri ad essere in ottima forma. I rossoblu hanno mantenuto solo due reti inviolate nelle ultime dieci partite: l'Inter in corsa per il titolo, vorrà cogliere un'opportunità - specialmente Martínez, dopo aver segnato il suo 150° gol per il club.

Serhou Guirassy - Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach

Il Borussia Dortmund ha avuto alti e bassi nelle ultime settimane. Hanno vinto tante partite quante ne hanno perse nelle ultime dieci, ma la grande vittoria sul Barcellona (per quanto non sufficiente a qualificarsi in semifinale di Champions) probabilmente ha dato loro uno slancio importante. Il protagonista di quel matce, Serhou Guirassy, ora cercherà di concludere la stagione in bellezza.

Dortmund e Borussia Mönchengladbach sono entrambe in corsa per un posto in Europa in Bundesliga, e la partita di questo weekend potrebbe avere un peso importante. La tripletta contro il Barcellona ha rivitalizzato Guirassy, chee ora è a soli due gol dal raggiungere i 30 gol nella sua stagione d'esordio con il BVB. Potrebbe essere protagonista di un grande finale di stagione.

Georges Mikautadze: St. Etienne-Lione

Negli ultimi dieci turni di Ligue 1, solo il Paris Saint-Germain (32) ha segnato più gol dell'Olympique Lione (27). Nove di questi sono stati hanno visto Georges Mikautadze segnare o servire l'assist decisivo. L'attaccante georgiano è in gran forma, e se il Lione vuole assicurarsi un posto in Champions League, sarà lui dover trascinare la squadra.

Con tre gol nelle ultime quattro partite di campionato e 15 in tutte le competizioni, ha dimostrato il suo valore. Il St. Etienne, nel frattempo, sta lottando e ha mantenuto una sola volta la rete inviolata dall'inizio di dicembre. Mikautadze e Alexandre Lacazette sperano di sfruttare questa situazione.

Julián Álvarez: Las Palmas-Atlético Madrid

Julián Álvarez si è rivelato un acquisto importante per l'Atlético Madrid. L'argentino ha segnato 26 volte nelle sue 48 presenze per il club finora - inclusi tre nelle sue ultime due partite. Sabato i "Colchoneros" affrontano un Las Palmas che ha subito 52 gol nella Liga: i "Rojiblancos" vogliono chiudere la pratica per la qualificazione alla prossima Champions.

Álvarez ha segnato otto gol nelle sue ultime nove partite di campionato, due delle quali non iniziate da titolare. Il 25enne è diventato piuttosto prolifico in Spagna, con una media di quasi un gol ogni due partite. Con il suo record in mente, unito alle difficoltà dei "Los Amarillos", l'argentino sembra avere ottime chance di trovare la rete.