Biereth, Marmoush, Orsolini, Budimir e Burkardt hanno buone possibilità di segnare nel fine settimana: lo scenario

In questo weekend si torna subito in campo con i campionati, ormai giunti al rush finale.

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Biereth e Budimir segnano a raffica

Mika Biereth è uno degli attaccanti più in forma in Europa in questo momento. Da quando è arrivato al Monaco a gennaio, il calciatore danese ha segnato 12 gol in 10 partite di Ligue 1 per il suo club, con una media di 1,34 gol a partita.

Il numero 14 del Monaco crea molte occasioni da goal, con una media di 2,12 tiri in porta per 90 minuti. Biereth sta superando il suo dato sugli xG di 9,55.

Il Monaco affronterà il Brest, attualmente ottavo in Ligue 1, nella loro prossima partita. Anche se sarà un incontro difficile, il Brest ha subito 42 gol in campionato, sesta peggior difesa della Ligue 1.

Che Biereth possa segnare nel prossimo incontro è uno scenario plausibile.

In Spagna, Ante Budimir sta vivendo una stagione eccezionale con l'Osasuna, con cui ha segnato finora 18 gol. Il 33enne è il terzo miglior marcatore della Liga, solo dietro a Robert Lewandowski e Kylian Mbappé.

Budimir sta superando il suo dato xG di 12,77 e, anche lui, crea molte occasioni per segnare, con una media di 2,82 tiri tentatiper 90 minuti.

Il prossimo avversario dell'Osasuna è il Leganés, che si trova vicino alla zona retrocessione dopo aver perso le ultime tre partite di fila. Il Leganés ha anche il terzo peggior record difensivo nella Liga, con 46 gol subiti. Questo può permettere a Budimir di sfruttare le opportunità che si presenteranno.

Orsolini, Marmoush e Burkardt in stato di grazia

Con cinque gol nelle sue ultime cinque partite, l'ala del Bologna Riccardo Orsolini sta mostrando di essere in grande condizione. L'ala destra dei felsinei trova regolarmente occasioni per tirare, con una media di 3,72 tiri e 1,57 tiri in porta per 90 minuti.

Il Bologna affronta il Napoli, in corsa per il titolo, nel weekend, un test impegnativo. Tuttavia, la squadra di Antonio Conte ha subito gol in nove delle ultime 10 partite, il che fa pensare che anche a questo giro Orsolini potrebbe trovare la via del gol.

Con Erling Haaland fuori per infortunio, il Manchester City si affiderà a Omar Marmoush in fase realizzativa.

L'egiziano ha segnato cinque gol in otto partite di Premier League da quando è arrivato a gennaio, e aveva fatto grandi cose anche nel suo precedente club, l'Eintracht Francoforte, segnando 20 gol in 26 partite.

La squadra di Pep Guardiola affronterà il Manchester United, che ha avuto una stagione altalenante. Con un buon recente record a Old Trafford, Marmoush potrebbe essere tra i marcatori nel derby di Manchester.

Infine, l'attaccante del Mainz Jonathan Burkardt è stato protagonista in Bundesliga. Con i 15 goal sino ad ora segnati, Burkardt ha aiutato il Mainz nella corsa ad una storica qualificazione in Champions League la prossima stagione.

Il Mainz affronta la squadra ultima in classifica, l'Holstein Kiel, che ha di gran lunga il peggior record difensivo del campionato. Hanno subito 67 gol, con una media di 2,5 a partita.

Burkardt è il terzo giocatore che ha segnato di più Bundesliga questa stagione, e il suo bottino di goal potrebbe aumentare in questa partita.