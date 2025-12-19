Quali siti offrono la SuperCombo scommesse

I siti scommesse ADM che offrono la funzione SuperCombo sono:

💫 Planetwin365 : scommesse personalizzate e bonus multipla disponibile

: scommesse personalizzate e bonus multipla disponibile 💫 Lottomatica : perfetto per i giocatori che vogliono costruire scommesse articolate, ma con la massima semplicità

: perfetto per i giocatori che vogliono costruire scommesse articolate, ma con la massima semplicità 💫Goldbet: sistema per creare SuperCombo semplice e rapido.

Attualmente, le SuperCombo scommesse non sono disponibili su ogni piattaforma italiana. Ci sono, infatti, ancora pochi siti su cui poter utilizzare la funzione per studiare e personalizzare le proprie puntate.

Che cos’è la SuperCombo?

Prima di proseguire l’analisi sul mondo delle SuperCombo, cerchiamo di capire cosa sono e come funzionano. Parliamo di uno strumento arrivato solo da qualche tempo nei principali bookmaker ADM, quindi è importante essere chiari.

Le scommesse SuperCombo è uno strumento che permette di creare una scommessa completamente personalizzata su un singolo evento sportivo. Ogni giocatore regolarmente iscritto può selezionare diversi mercati della stessa partita e combinarli in un’unica giocata.

Non si punta, perciò, su eventi diversi come avviene con le scommesse multiple, ma si effettua un'operazione di approfondimento su un solo incontro. Ciò, naturalmente, consente di avere un controllo più elevato di ogni fattore. È chiaro che per uno scommettitore è più semplice guardare analisi, statistiche e dati di una sola partita invece che di cinque, giusto per fare un esempio.

La modalità SuperCombo scommesse è pensata per chi desidera creare la propria giocata scegliendo parametri diversi della stessa gara. Si possono combinare tutti i mercati, a partire dall'esito e dai marcatori, fino ai pali e ai cartellini gialli e rossi.

Infine, la possibilità di sfruttare le puntate SuperCombo non è disponibile per ogni evento o sport. Attualmente, l’opzione è utilizzabile per i match principali, soprattutto relativi al calcio.

Come funziona la SuperCombo scommesse?

Se ci si sta chiedendo come funziona la SuperCombo, questo è il posto giusto. Nei prossimi paragrafi, infatti, vedremo le procedure da seguire per puntare con le SuperCombo nei bookmaker citati. La procedura, come detto, è abbastanza semplice. Al contempo, però, bisogna comunque seguire alcuni step essenziali per evitare errori.

Come funziona la SuperCombo su Goldbet

Ecco la procedura per accedere alle SuperCombo su Goldbet.

Andare sul sito di Goldbet e loggarsi al proprio account (o registrarsi).

Entrare nella sezione Scommesse.

Scegliere l’evento con cui creare le proprie scommesse personalizzate.

Cliccare su Crea SuperCombo.

Decidere gli eventi su cui puntare.

In alternativa, si può cliccare sulla sottocategoria Guida SuperCombo per dare uno sguardo alle scommesse personalizzate direttamente dal provider.

SuperCombo Planetwin365: ecco come funziona

Questa, invece, è la guida per accedere alle scommesse dal sito di Planetwin365. Anche in questo sono disponibili le SuperCombo ideate dal concessionario, oltre a quelle che possono creare gli utenti in autonomia.

Accedere al sito di Planetwin365.

Scegliere l'evento su cui puntare.

Selezionare “Crea SuperCombo " e valutare quali sono le scommesse su cui si vuole giocare.

" e valutare quali sono le scommesse su cui si vuole giocare. Aggiungere o rimuovere elementi fino a ottenere la combinazione che si desidera.

Lottomatica SuperCombo: ecco come personalizzare la scommessa

Lottomatica è tra i siti ADM che permettono di scommettere sulle SuperCombo. Diamo uno sguardo agli step necessari.

Loggarsi o registrarsi su Lottomatica.

Entrare nella sezione Scommesse.

Scegliere il mercato e l'evento su cui puntare.

Cliccare su “Crea SuperCombo”.

Valutare gli eventi da inserire nella SuperCombo e scommettere.

Come per gli altri siti di scommesse, c’è una sezione dedicata alle SuperCombo, ma create direttamente dal concessionario.

Differenza tra SuperCombo e Bet Builder

Pur essendo concetti abbastanza simili tra loro, SuperCombo e Bet Builder non coincidono. Proprio per questa ragione bisogna essere chiari e spiegare la differenza tra le due tipologie.

La SuperCombo è un’opzione disponibile su ancora pochi operatori e consente agli scommettitori di decidere in totale libertà su quali mercati puntare. Si possono combinare tra loro mercati che riguardano un unico evento.

Il Bet Builder, invece, funziona in maniera diversa. È una soluzione proposta dai bookmaker per combinare alcuni mercati tra loro, ma in modo fisso. Il giocatore può solo accettare o rifiutare la selezione. La SuperCombo, perciò, permette un controllo molto più ampio.

Pro e contro delle SuperCombo nelle scommesse

Le SuperCombo scommesse hanno diversi aspetti positivi, ma anche qualche svantaggio che bisogna sempre prendere in esame quando si decide di scommettere. Vediamo gli elementi principali sia in negativo che in positivo.