Tra le novità più recenti, bet365 ha lanciato Sostituto+, una funzionalità che introduce un cambiamento significativo nelle scommesse sui marcatori. Con Sostituto+ è possibile puntare sul mercato marcatore che mostra l'icona relativa: la scommessa rimane attiva anche in caso di sostituzione e verrà semplicemente trasferita al giocatore subentrato.

Si tratta di un mercato che la maggior parte dei migliori siti di scommesse ha iniziato ad aggiungere al palinsesto.

Come funziona Sostituto+ su bet365?

Sostituto+ è un nuovo mercato di scommessa che si applica specificamente alle puntate sui marcatori. La sua particolarità è che, se il giocatore su cui si è scommesso per segnare viene sostituito durante la partita, la puntata non viene annullata.

Al contrario, la puntata si trasferisce automaticamente al sostituto, rimanendo attiva fino alla fine dell'incontro. La quota inizialmente accettata non subisce variazioni, mantenendo la stessa potenziale vincita.

Le scommesse con Sostituto+ possono essere individuate facilmente all'interno del palinsesto di bet365, poiché sono contrassegnate da un'icona specifica. Questo mercato è disponibile sia per le scommesse singole che per le multiple, e può essere utilizzato sia prima dell'inizio della partita (pre-match) che durante il suo svolgimento (live).

Termini e condizioni su Sostituto+

Per un utilizzo corretto del mercato Sostituto+, è utile conoscere alcuni dei termini e delle condizioni principali:

Esempio di giocata su Sostituto+

Per comprendere meglio il funzionamento di Sostituto+, ecco un esempio pratico. Immaginiamo di voler scommettere sulla partita Inter-Milan e di voler puntare su Lautaro Martinez come marcatore in qualsiasi momento dell’incontro: decidiamo così di utilizzare il mercato Sostituto+.

Piazzando la scommessa, la giocata è attiva su Lautaro Martinez. Durante il corso della partita, l'allenatore decide di sostituire Lautaro senza che questi abbia segnato, e al suo posto entra Hakan Çalhanoğlu.

Con il mercato Sostituto+, la scommessa non viene persa, ma si trasferisce automaticamente su Çalhanoğlu. Se Çalhanoğlu dovesse segnare un gol prima della fine della partita, la scommessa effettuata inizialmente risulterebbe vincente.

Senza il mercato Sostituto+, una volta che Lautaro fosse uscito dal campo, la scommessa sarebbe stata considerata persa se non avesse segnato.

Pro e contro del mercato Sostituto+ su bet365

Come ogni nuova funzionalità, anche Sostituto+ presenta vantaggi e svantaggi che è utile considerare.

✔️ Pro ✖️ Contro

Continuità della giocata: mantiene in gioco la scommessa sul marcatore anche in caso di sostituzione.

mantiene in gioco la scommessa sul marcatore anche in caso di sostituzione. Miglioramento dell'esperienza: rende l'esperienza di gioco più interessante e dinamica.

rende l'esperienza di gioco più interessante e dinamica. Flessibilità: disponibile sia su scommesse singole che su multiple.

disponibile sia su scommesse singole che su multiple. Versatilità: utilizzabile sia prima della partita che in tempo reale.

Mercato limitato : è disponibile solo sulle scommesse Marcatore.

: è disponibile solo sulle scommesse Marcatore. Disponibilità: potrebbe non essere applicata a tutti gli eventi.

Per avere informazioni complete e dettagliate, si consiglia di consultare il sito ufficiale di bet365 e leggere attentamente i termini e le condizioni del mercato Sostituto+.

Altri siti di scommesse con mercati simili a Sostituto+

Sebbene Sostituto+ sia un'innovazione specifica di bet365, altri operatori di scommesse in Italia hanno sviluppato funzionalità simili per offrire ai propri utenti un'esperienza di gioco paragonabile.

Lottomatica : offre il mercato Marcatore Plus , che permette di scommettere sul gol di un giocatore e, in caso di sostituzione, la puntata si applica anche al suo sostituto.

offre il mercato , che permette di scommettere sul gol di un giocatore e, in caso di sostituzione, la puntata si applica anche al suo sostituto. Goldbet : propone anch'esso il Marcatore Plus , un mercato che funziona esattamente come quello di Lottomatica, estendendo la giocata al calciatore subentrato in caso di sostituzione.

propone anch'esso il , un mercato che funziona esattamente come quello di Lottomatica, estendendo la giocata al calciatore subentrato in caso di sostituzione. Netwin: ha introdotto il Marcatore XL. Questo mercato richiede di pronosticare se un giocatore indicato segnerà almeno un gol. La particolarità di questa opzione è che per la refertazione non viene considerato solo il giocatore su cui si è puntato e il suo diretto sostituto, ma anche il sostituto del sostituto, aumentando le probabilità di vincita.

Sono molti i bookmakers che offrono questa tipologia di giocata, ma ognuno di essi potrebbe presentare termini e condizioni differenti, motivo per cui è sempre consigliabile consultare i siti ufficiali per saperne di più.

Più info su bet365

bet365 è un operatore di gioco online autorizzato in Italia con licenza ADM numero 15253. L'offerta si distingue per la sua varietà, che include scommesse sportive, casinò e poker. È anche disponibile un'iniziativa di benvenuto per chi apre un conto di gioco per la prima volta (solo maggiorenni). Ecco qualche info sull'operatore.