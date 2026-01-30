Guida alla Sfida Champions League su bet365: come funziona?

Cos'è la Sfida Champions League di bet365?

Si tratta di un torneo che mette in palio un montepremi complessivo di 50.000€ in bonus scommesse. Il gioco si sviluppa lungo dieci giornate della competizione, offrendo ai partecipanti la possibilità di competere sia per premi legati ai singoli turni che per una classifica generale finale.

Ogni turno del torneo può assegnare fino a 4.000€ ai migliori classificati, mentre il vincitore assoluto della graduatoria generale ha l'opportunità di aggiudicarsi un bonus di 10.000€.

Come funziona la Sfida UCL su bet365?

Il meccanismo è semplice: scommettendo sui match di Champions League, per ogni pronostico (e schedina) vincente, si otterranno punti che permetteranno di scalare le classifiche.

In poche parole il punteggio individuale cresce in base al numero di selezioni corrette: più intuizioni si rivelano esatte, più alta sarà la posizione occupata in classifica.

Il torneo prevede una partecipazione limitata a una sola giocata per persona. Le scommesse effettuate all'interno di questa sfida sono gestite separatamente dal saldo normale e non concorrono al raggiungimento dei requisiti di altre promozioni attive sulla piattaforma.

In caso di parità tra due o più partecipanti nella stessa posizione, il premio corrispondente viene suddiviso equamente tra gli aventi diritto.

Come partecipare al torneo Champions League su bet365

Partecipare all’iniziativa è molto più semplice di come potrebbe apparire, basta seguire questi passaggi:

accesso: in primo luogo occorre effettuare il login al proprio account personale;

Sfida UCL: il gioco è situato nella barra laterale sinistra del palinsesto sportivo o nella sezione "Calcio - Giochi Gratuiti";

pronostici: si selezionano i mercati pre-match relativi alle partite di Champions League proposte;

tempistiche: i nuovi utenti possono inserire i propri pronostici fino all'inizio del primo incontro live degli ottavi di finale. Dopo tale termine, è possibile continuare a seguire l'andamento del torneo fino alla finale della competizione;

monitoraggio: la classifica aggiornata e la tabella premi per ogni turno sono sempre consultabili sul sito.

Termini e condizioni della Sfida UCL di bet365

Come per qualsiasi altra promozione, vi sono termini e condizioni da conoscere e leggere attentamente:

👉 l'offerta è riservata agli utenti che puntano esclusivamente su mercati pre-match;

👉 il punteggio viene assegnato solo in base all'esito corretto delle selezioni;

👉 i bonus vinti vengono accreditati tramite un messaggio web nella sezione comunicazioni dell'account;

👉 qualora i termini non vengano rispettati, la giocata potrebbe non essere conteggiata ai fini della classifica.

Come utilizzare il bonus ottenuto con la Sfida UCL

Una volta ricevuto il bonus, l'utilizzo segue regole precise per la conversione:

il bonus ha una validità di 7 giorni dalla ricezione;

è necessario giocare l'importo almeno una volta prima di poterne prelevare le vincite;

sono valide solo le scommesse con quota 3.00 o superiore (per le multiple, almeno una selezione deve avere quota minima 3.00);

la puntata massima consentita con saldo bonus è di 100€;

restano esclusi dall'utilizzo del bonus: super quote, sport virtuali, ippica, politica e scommesse speciali;

la funzione Cash Out non è disponibile per le giocate effettuate con il saldo bonus.

Altri siti di scommesse che offrono tornei sulla Champions

Il panorama italiano offre diverse alternative per chi cerca promozioni legate alla Champions League:

Sisal: prevede spesso bonus o rimborsi specifici su ogni singola giornata di coppa;

Eurobet: propone l'iniziativa "Master of Leagues", con una struttura a torneo simile;

Goldbet: offre la promozione "Schedina Calcio Coppe", dedicata al rimborso delle multiple che risultano perdenti per un solo errore.

In conclusione: pro e contro del torneo sulla Champions League

L'iniziativa si dimostra adatta a chi segue con costanza la competizione europea, premiando la competenza e la regolarità, ma d'altra parte occorre anche soppesarne eventuali svatanggi dell'iniziativa per una visione chiara ed oggettiva.

👍 Pro 👎 Contro Partecipazione gratuita per gli utenti iscritti. Quota minima di rigioco del bonus (3.00) piuttosto alta. Montepremi elevato distribuito su più giornate. Limitazioni su molti mercati (Ippica, Virtuali, ecc.). Possibilità di vincere un premio finale importante. Impossibilità di utilizzare il Cash Out sui bonus. Classifica generale che premia la costanza.

FAQ - Domande frequenti sulla Sfida Champions League di bet365

Che cos'è la Sfida UCL di bet365?

È un gioco basato su pronostici calcistici che mette in palio bonus scommesse per chi indovina i risultati della Champions League.

Come posso partecipare al torneo sulla Champions su bet365?

Basta accedere al proprio account, recarsi nella sezione "Giochi Gratuiti" e inserire le proprie selezioni pre-match prima dell'inizio degli ottavi di finale.

Come posso utilizzare i bonus che ho ottenuto su bet365?

I bonus vanno utilizzati entro 7 giorni su scommesse con quota minima di 3.00. Rigiocati una volta, le vincite nette diventano prelevabili.