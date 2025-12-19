5 sfavoriti da sostenere in Europa questo weekend

La selezione di questa settimana copre la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, la Scottish Premiership e La Liga. Alcune delle squadre più importanti sono coinvolte.

Sfavoriti da sostenere Lottomatica William Hill Goldbet Colonia vs Union Berlino - Over 2.5 gol 1.90 1.92 1.90 Everton vs Arsenal - Goal (GG) 2.00 2.06 2.08 Genoa vincente o pareggio vs Atalanta 1.80 1.83 1.80 Aberdeen vincente vs Celtic 7.75 7.40 7.75 Villarreal vincente o pareggio vs Barcellona 1.87 3.40 1.87

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Colonia vs Union Berlino - Over 2.5 gol

Questa partita sembra destinata a produrre molti gol. L'Union Berlino, in trasferta, potrebbe essere considerato lo sfavorito. Tuttavia, sono fiduciosi di poter segnare. Tutte le loro ultime quattro partite hanno visto oltre 2.5 gol segnati. Hanno trovato la rete in sei partite consecutive.

Le partite casalinghe del Colonia sono spesso ad alto punteggio. In media, segnano quattro gol a partita al RheinEnergieSTADION. Inoltre, 10 delle ultime 12 partite hanno visto oltre 2.5 gol segnati. Ogni partita casalinga ha visto entrambe le squadre segnare finora nella stagione 2025/26.

Everton vs Arsenal - Goal (GG)

L'Arsenal ha mantenuto molte reti inviolate questa stagione. Sono i favoriti comprensibili mentre si dirigono verso l'Hill Dickinson Stadium. Tuttavia, l'Everton ha motivo di essere ottimista, avendo mantenuto solo due reti inviolate in otto partite. Gli infortuni hanno reso la difesa dei Gunners più vulnerabile, e c'è la possibilità che i Toffees possano causare qualche problema.

L'incontro dell'anno scorso si è concluso con un pareggio 1-1, e David Moyes spera in una prestazione simile. Mikel Arteta ha ora alcuni giocatori di ritorno dagli infortuni, il che sarà un grande vantaggio. Potrebbe essere una sfida affascinante nel Merseyside.

Genoa vincente o pareggio vs Atalanta / Genoa +0.5 vs Atalanta

Il Genoa sarà fiducioso mentre accoglie l'Atalanta alla New Balance Arena questo weekend. Sono migliorati drasticamente dal cambio di allenatore e non hanno mai fallito nel segnare in nessuna delle loro ultime sei partite di campionato. Guardando ai punti attesi, il divario tra le squadre questa stagione è inferiore a due. Nel frattempo, la forma in trasferta della Dea è stata scarsa, senza vittorie in cinque partite.

Mentre i bookmaker potrebbero puntare alla vittoria per 4-0 dell'Atalanta in Coppa Italia all'inizio di questo mese, probabilmente non è un riflesso equo. Entrambe le squadre erano lontane dalla piena forma, e il Genoa ha giocato gran parte di quella partita in 10 uomini. Potremmo vedere una sorpresa allo Stadio Luigi Ferraris.

Aberdeen vincente vs Celtic

L'inizio di Wilfried Nancy al Celtic non avrebbe potuto andare peggio. Il suo futuro è già sotto scrutinio dopo solo due settimane. Ha perso quattro partite su quattro — la prima volta che succede ai Bhoys dal 1978. Erano in una striscia di cinque vittorie consecutive prima del suo arrivo. Tuttavia, la sconfitta contro il Dundee United li ha lasciati sei punti dietro il Heart of Midlothian.

Gli Hearts sono destinati a essere in testa a Natale, rompendo una tradizione di lunga data detenuta dal Celtic o dai Rangers ogni anno dal 1993. Questo evidenzia le difficoltà dei giganti dell'Old Firm questa stagione. L'Aberdeen sicuramente vorrà sfruttare l'occasione. I Dons sono anche imbattuti in sette partite, quindi la fiducia sarà alta al Pittodrie.

Villarreal vincente o pareggio vs Barcellona / Villarreal +0.5 vs Barcellona

Il Barcellona potrebbe essere in testa alla Liga, ma anche il Villarreal è in buona forma. Gli uomini di Marcelino sono al terzo posto. Accolgono i Blaugrana all'Estadio de la Cerámica mentre sono in una striscia di sei vittorie consecutive. El Submarino Amarillo ha anche vinto sette delle loro otto partite casalinghe questa stagione. Hanno segnato 20 gol e mantenuto cinque reti inviolate.

Il Barça ha avuto difficoltà contro il Villarreal negli incontri recenti. Hanno perso 3-2 a maggio e 5-3 a gennaio dell'anno scorso. Con il vantaggio casalingo e la forma attuale, potrebbero benissimo interrompere la lunga serie di vittorie dei visitatori. È una partita da tenere d'occhio da vicino.