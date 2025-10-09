Cambiamento drastico nei numeri dei gol in Serie A crea opportunità di scommessa in Italia

La massima serie italiana sta attualmente producendo meno gol rispetto a qualsiasi altra delle cinque grandi leghe europee, con le difese decisamente in vantaggio.

Mercati Serie A Snai Netbet William Hill Pisa vs Verona - No Goal (NG) 1.80 1.76 1.75 Roma vs Inter - Meno di 2.5 Gol 1.73 1.72 1.75 Genoa vs Parma - Meno di 1.5 Gol 2.33 2.52 2.40

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

Perché i gol sono diminuiti in Serie A?

Storicamente, la Serie A era nota per essere un campionato difensivo, con alcune delle difese più aggressive del calcio. Tuttavia, c'è stato un periodo in cui le cose sembravano cambiare.

Già nella stagione 2020/21, la Serie A aveva una media di 3,06 gol a partita, con Inter, Atalanta e Napoli che ne hanno segnati più di 85. La media di quell'anno era la più alta tra i cinque maggiori campionati europei.

Tuttavia, negli ultimi anni si è verificata una netta inversione di tendenza. La scorsa stagione, in Serie A si sono segnati solo 2,56 gol a partita, mentre quest'anno sono scesi a 2,38. Questo valore è inferiore alle rispettive medie dei massimi campionati inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Delle 12 squadre con il punteggio xG più basso nei cinque maggiori campionati europei, sette sono italiane. Nel frattempo, otto delle 12 squadre con il minor numero di xGA (gol subiti previsti) provengono anch'esse dalla Serie A. Ci sono 23 squadre negli altri campionati che hanno un punteggio xGA peggiore del Cagliari, la squadra italiana con le prestazioni peggiori secondo questo parametro.

La regolare partenza di talenti offensivi verso altre nazioni potrebbe finalmente iniziare a farsi sentire. Mateo Retegui è stato il miglior marcatore in Serie A la scorsa stagione con 25 gol per l'Atalanta, ma da allora si è trasferito in Saudi Pro League. Victor Osimhen è un'altra stella prodigiosa che ha lasciato l'Italia negli ultimi anni.

Vale la pena scommettere sul No-Goal?

Con diversi allenatori più cauti ora nella massima serie italiana, questa tendenza a segnare poco sembra destinata a continuare. Questo dovrebbe offrire opportunità di scommesse in alcune partite al ritorno della Serie A dalla sosta per le nazionali.

Lo scontro tra Genoa e Parma sarà quasi sicuramente serrato. Entrambe le squadre sono riuscite a segnare solo tre volte finora, collocandosi tra le cinque squadre con il punteggio più basso nei cinque maggiori campionati europei. Entrambe si classificano anche tra le ultime 10 per xG.

Tuttavia, in difesa, ci sono segnali più incoraggianti in entrambe le squadre. Solo sette club nei principali campionati europei hanno subito meno xG del 5,6 del Parma. Nonostante le difficoltà generali, anche il Genoa di Patrick Vieira ha subito solo un xG di 7,1.

Nel frattempo, sembra essere interessante scommettere che almeno una squadra non riesca a segnare nella sfida tra Pisa e Verona. È possibile farlo con una probabilità implicita del 54,6%.

Il Verona è la squadra con il punteggio più basso tra le 96 squadre dei principali campionati europei, con solo due gol. Ha faticato a convertire le occasioni, mentre il Pisa ha avuto difficoltà a crearle, con un totale di xG di appena 4,8.

Anche lo scontro tra Roma e Inter potrebbe rivelarsi un'impresa da affrontare con cautela. La squadra della capitale vanta attualmente la peggior difesa della Serie A, con solo due gol subiti in sei partite. L'Inter, invece, ha un rendimento difensivo di 4,4 xGA, il migliore.

Si può scommettere su due o meno gol quando le due squadre si incontrano allo Stadio Olimpico con una probabilità implicita del 57,8%. Questa è stata una scommessa vincente in cinque delle sei partite della Roma finora disputate in questa stagione.