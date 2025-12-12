Quote retrocessione Serie A: problemi per gli ex contendenti europei

Il club di Firenze è in grado di invertire questa tendenza? Un'analisi dei dati xG suggerisce prospettive più luminose per i Viola.

La Fiorentina può riscrivere la storia?

La scorsa stagione, la Fiorentina ha concluso al sesto posto nella Serie A italiana. Si è assicurata un posto nella UEFA Europa Conference League, dove si trova ben salda tra le prime 16 della fase a gironi.

In ambito nazionale, tuttavia, la stagione 2025/26 è stata una lotta. Gli uomini di Paolo Vanoli sono attualmente all'ultimo posto in classifica, senza una singola vittoria nelle prime 14 partite di Serie A di questa stagione, avendo perso otto partite e pareggiato sei. Inoltre, hanno la peggior differenza reti del campionato (-13).

Preoccupante per i tifosi della Fiorentina, nessuna squadra ha mai iniziato la stagione con una serie di 14 partite senza vittorie ed è riuscita a evitare la retrocessione in Serie B. Non hanno nemmeno beneficiato di un "effetto nuovo allenatore" dall'arrivo di Vanoli, su cui molte squadre fanno affidamento per dare una svolta alle loro stagioni in difficoltà.

Le tendenze storiche non offrono molto conforto. L'inizio di stagione della Fiorentina è peggiore della loro sfortunata campagna 2001/02, culminata con la retrocessione. I Viola avevano dieci punti in classifica a questo punto della stagione 2001/02.

Nel 1992/93, la Fiorentina era al sesto posto con 15 punti in 14 partite. Riuscirono comunque a retrocedere, nonostante avessero icone di grande nome come Brian Laudrup, Gabriel Batistuta e Stefan Effenberg tra le loro fila.

Tuttavia, quando si approfondiscono i dati sottostanti, i Viola dovrebbero essere molto più in alto in classifica. Utilizzando gli ultimi dati xG per la stagione di Serie A, la Fiorentina dovrebbe essere attualmente al 12° posto. I loro punti attesi suggeriscono che dovrebbero avere almeno 17 punti, 11 in più rispetto al loro totale attuale.

Sono le prestazioni nel secondo tempo che li hanno delusi finora in questa stagione. La Fiorentina ha perso più punti da posizioni di vantaggio (16) rispetto a qualsiasi altra squadra nel 2025/26. Hanno condotto contro squadre come AS Roma, AC Milan, Como e Sassuolo, solo per perdere in tutti e quattro i confronti. Hanno anche perso due punti da posizioni di vantaggio contro Genoa e Cagliari, quest'ultimo avvenuto al 90° minuto.

Le recenti partite con Atalanta e Sassuolo hanno sottolineato i loro problemi. I Viola non sono riusciti a registrare un solo tiro in porta nel secondo tempo di entrambe le partite.

Perché le loro speranze di salvezza potrebbero essere rafforzate nei prossimi quattro incontri

Fortunatamente per la Fiorentina e Vanoli, hanno ancora molto tempo per cambiare le cose. Sono solo sette punti lontani dalla salvezza, che potrebbe essere colmata con solo tre risultati positivi. Le loro prossime quattro partite sembrano molto abbordabili sulla carta. Iniziano con due partite consecutive in casa contro Verona e Udinese.

Il Verona è tre punti e un posto sopra di loro nella classifica di Serie A. I Gialloblù segnano in media solo 0,79 gol a partita. I Viola dovrebbero trovare più facile del solito fermare il loro attacco.

L'Udinese, che è all'11° posto in classifica, è il loro prossimo avversario. Ha una differenza reti di -7, avendo segnato solo 15 gol in 14 partite. Sta sottoperformando il suo xG di -0,30 gol, evidenziando inefficienza sotto porta.

Durante il periodo festivo, i Viola viaggiano per affrontare il Parma, 15° in classifica, che ha una media di solo un punto a partita. Anche il Parma ha un dato negativo di xG rispetto al reale (-0,44), il che suggerisce che il loro attacco è fuori forma.

La loro serie di quattro partite durante il periodo festivo si conclude con una partita in casa contro la Cremonese, sorprendentemente ultima nella classifica xG, nonostante sia attualmente nona in Serie A.

Per gli uomini di Vanoli, per invertire la rotta della stagione e avvicinarsi al 17° posto, queste prossime quattro partite sono cruciali. Sembra un momento di "ora o mai più".