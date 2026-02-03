Come scommettere sulle ultime squadre della Serie A dopo importanti decisioni manageriali

Il Pisa ha rapidamente sostituito Alberto Gilardino. Questo cambiamento di leadership potrebbe fornire il miglioramento immediato delle prestazioni di cui la squadra ha bisogno.

Battaglia per la retrocessione in Serie A Lottomatica Goldbet Netbet Pisa batte Hellas Verona 3.30 3.30 3.45 Parma batte Hellas Verona 2.37 2.37 3.00

La situazione in fondo alla Serie A

Dopo aver giocato 23 partite nella massima divisione italiana, Hellas Verona e Pisa sono in fondo alla classifica con solo 14 punti ciascuno. Sono dietro alla Fiorentina di tre punti e al Lecce, attualmente al 17° posto, di quattro. Cremonese e Genoa, che hanno 23 punti, rischiano di essere coinvolti nella lotta per la retrocessione se la loro forma peggiora.

Tra le ultime cinque squadre, la Fiorentina è l'unica ad aver ottenuto una vittoria nelle ultime cinque partite. Di conseguenza, Verona e Pisa hanno deciso che erano necessari cambiamenti alla guida, portando agli addii di Paolo Zanetti e Alberto Gilardino. Oscar Hiljemark è pronto per essere annunciato per i toscani, mentre i primi hanno Paolo Sammarco come allenatore ad interim.

La decisione risoluta del Pisa di nominare Hiljemark potrebbe fornire un vantaggio significativo. Nel frattempo, l'indecisione del Verona potrebbe ostacolare le loro possibilità di evitare la retrocessione. Esamineremo i loro prossimi incontri per identificare come questi sviluppi potrebbero influenzare le opportunità di scommessa.

Scommettere su una rinascita del Pisa

Hiljemark ha l'opportunità di avere un grande impatto immediato con il Pisa. La sua prima partita alla guida sarà contro il Verona, e la terza sarà una visita ai compagni di lotta, la Fiorentina. Ottenere sei punti da queste partite è un obiettivo realistico che potrebbe sollevare il club fuori dai tre posti in fondo.

Anche se queste due partite sono in trasferta, il Pisa ha storicamente ottenuto risultati migliori in trasferta che nel proprio stadio in questa stagione. Questa forma in trasferta, combinata con il pessimo record casalingo del Verona di sette sconfitte nelle ultime nove partite allo Stadio Marcantonio Bentegodi, favorisce i visitatori.

Con il nuovo approccio tattico dello svedese e una serie di partite alla portata prima del 24 maggio, il Pisa ha una forte possibilità di rimanere nella divisione. È in programma di affrontare tutte le altre squadre nelle ultime sette posizioni e deve solo colmare un divario di quattro punti per uscire dalla zona retrocessione.

Le prospettive difficili del Verona

Le prospettive per l'Hellas Verona appaiono molto più difficili. Hanno perso quattro partite consecutive in casa, vinto solo una volta in trasferta in tutta la stagione e possiedono la peggior differenza reti in Serie A. Paolo Sammarco prende il comando questo weekend, ma non c'è ancora conferma riguardo a un allenatore permanente per il resto della stagione 2025/26.

Gli Scaligeri affrontano anche un calendario impegnativo. Le loro ultime sei partite includono incontri difficili contro Milan, Juventus, Como, Inter e Roma. Kieron Bowie si è unito per rafforzare il loro attacco, ma è improbabile che faccia una differenza immediata.

Data questa situazione, potrebbe valere la pena puntare sul Pisa nelle prossime partite, con l'eccezione delle partite contro il Milan. Per quanto riguarda il Verona, a meno di un rapido e significativo cambiamento nelle circostanze, la retrocessione in Serie B sembra l'esito più probabile.